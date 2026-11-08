Jean-Baptiste Thoret : « Le plus dur est de trouver le chemin de la salle »

« Le documentaire se porte bien. » L’affirmation émane de Jean-Baptiste Thoret, un ponte du cinéma de passage à Delémont samedi soir dans le cadre du Mois du Doc’. Le Français a présenté son dernier documentaire « The Neon People » à Cinemont. Réalisateur, critique et historien du septième art, il prétend même que « le film documentaire retrouve de la vigueur ». Pour lui, c’est un effet mécanique. Ce genre « nous informe sur l’état du monde », ce que le cinéma de fiction, populaire, d’auteur, ne fait plus vraiment.