Le golf fait son trou à Moutier Expo

Le Golf Club Les Bois est l’invité d’honneur de la 48e édition de la foire commerciale. Il profite de cette présence en Prévôté pour attirer de nouveaux membres et montrer que son sport est accessible à tous.
Le Golf Club Les Bois veut faire swinger et putter les visiteurs de Moutier Expo. Il est la vedette de la 48e édition de la foire commerciale prévôtoise. Les organisateurs de l’événement l’ont convié en tant qu’invité d’honneur entre mercredi et ce dimanche soir. « On s’est posé la question de savoir si c’était vraiment notre place », concède Yann Meyer, membre du comité du Golf Club Les Bois. L’association sportive a rapidement répondu favorablement, voyant dans cette invitation l’occasion d’attirer de nouveaux adeptes.
Yann Meyer : « Tout le monde joue chez nous, du boulanger au chef d’entreprise. »
Le stand du Golf Club Les Bois fait la part belle à la découverte. « On a une cage de simulation où on peut swinger, une cible et un endroit où on peut putter. L’idée est de montrer aux gens ce qu’on peut faire sur un terrain de golf et que ce n’est pas un sport trop compliqué », détaille Yann Meyer. L’objectif est également de « montrer que le golf est un sport accessible à tous, que ce n’est pas un sport cher comme on veut bien le croire ». Reste qu’il faut tout de même débourser plusieurs milliers de francs pour devenir membre du club, ce qu’admet notre interlocuteur. Mais il tient à préciser que des accords peuvent être trouvés : « On fait, parfois, des paiements sur cinq à dix ans et ça devient abordable ».
« On est très dépendants de la météo. »
L’eau de la STEP pour les greens
Yann Meyer estime que son club se porte bien, même « si on est toujours en train de se battre, comme tout le monde, avec l’argent ». Le Golf Club Les Bois possède des infrastructures d’envergure avec un terrain de jeu qui s’étend sur 53 hectares. Il organise près de 150 tournois par année. L’affluence reste fortement dépendante de la météo. L’été très chaud qu’a connu la région a poussé « pas mal de monde de la plaine à venir jouer chez nous en fraîcheur », note l’adepte de la balle alvéolée. En revanche, la canicule n’a pas pesé sur les finances du club. « On n’arrose que nos greens. Cela se fait depuis nos étangs qui sont alimentés par la STEP des Bois. On n’utilise pas d’eau du réseau », détaille Yann Meyer. /msc