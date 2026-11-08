Le golf fait son trou à Moutier Expo

Le stand du Golf Club Les Bois fait la part belle à la découverte. « On a une cage de simulation où on peut swinger, une cible et un endroit où on peut putter. L’idée est de montrer aux gens ce qu’on peut faire sur un terrain de golf et que ce n’est pas un sport trop compliqué », détaille Yann Meyer. L’objectif est également de « montrer que le golf est un sport accessible à tous, que ce n’est pas un sport cher comme on veut bien le croire ». Reste qu’il faut tout de même débourser plusieurs milliers de francs pour devenir membre du club, ce qu’admet notre interlocuteur. Mais il tient à préciser que des accords peuvent être trouvés : « On fait, parfois, des paiements sur cinq à dix ans et ça devient abordable ».