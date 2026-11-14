Fribourg bute sur Berra, Genève sur Berne

La soirée de National League samedi soir n'a pas souri à Fribourg, battu par Kloten 4-2, ni à Genève, défait 5-2 par Berne. Seul Ajoie a sauvé l'honneur romand en dominant Davos 6-3.

Et une quatrième défaite de rang pour le champion en titre en championnat. Et cette fois face à un Kloten lanterne rouge. On a l'impression que l'action du match fut ce sauvetage sur la ligne de Schäppi à la 7e. Alors que les Aviateurs évoluaient en double infériorité numérique, le Zurichois a protégé la cage de son portier Reto Berra en retirant le puck juste avant qu'il ne touche la deuxième ligne rouge.

Berra, célébré avant le match pour les services rendus à Fribourg et notamment ce premier titre de champion, a joué un bien vilain tour à son ancien club. Le dernier rempart de Kloten n'a toutefois rien pu faire sur l'ouverture du score, en power-play bien entendu, de Fribourg. Johnson puis Borgström ont parfaitement décalé Sörensen qui n'a pas manqué le but vide.

Après avoir dominé le premier tiers, Fribourg a ronronné dans le deuxième et malgré ce but de leur top scorer, les Dragons ont davantage subi. Et c'est donc logiquement que Johansson a pu niveler la marque à la 29e. Les locaux auraient même pu être menés à la 32e. Mais le premier but en National League d'Elia Liniger a été challengé avec bonheur par le staff de Gottéron pour un piochage excessif sur le gardien Loïc Galley. Seulement cet avertissement n'a pas servi aux Dragons qui ont encaissé deux buts de Keanu Derungs en supériorité numérique. Le 3-1 fut notamment assez symptomatique des ennuis fribourgeois avec Derungs qui a pu contourner la cage trop facilement. La réduction du score de De la Rose n'a rien changé et Puhakka a pu conclure dans le but vide.

Genève s'est éteint

Est-ce le 6-1 ramassé en Champions League contre Fribourg qui a eu des séquelles? Aux Vernets, Genève avait pourtant bien commencé. Revenu mercredi en Coupe d'Europe, Sakari Manninen a cette fois signé son retour en championnat et à la 10e, c'est lui qui a ouvert le score à la suite d'une bonne pression dans la zone de défense bernoise. Les Aigles ont doublé la mise à la 13e par Jooris qui a habilement dévié une passe de Boqvist. Le Canado-Suisse a été plus vif et plus malin que Tristan Scherwey.

Touchés mais pas coulés, les Ours ont réduit le score par Graf à la 18e. Et durant le deuxième tiers, ils ont posé passablement de problèmes aux Genevois. Par leur présence en zone offensive, ils ont fatigué les joueurs de Sam Hallam. A la 35e, Bemström a pu égaliser. Puis à la 39e, c'est Scherwey qui a réparé son erreur en déviant un lancer de Lindholm pour donner l'avantage à ses couleurs. Le 4-2 de Ritzmann à la 43e a sonné le glas des espoirs grenat.

Ajoie cartonne

Le salut romand est venu de Porrentruy. Les Jurassiens ont écarté Davos 6-3. Kyen Sopa a fêté sa prolongation de contrat en inscrivant le 3-1. Anttoni Honka a lui marqué son 11e but de l'exercice sur le 4-1. Diem et Cormier ont aussi trouvé le chemin des filets et montré que les joueurs suisses pouvaient aussi marquer.

Bienne s'était incliné de justesse aux tirs au but jeudi face à Zurich. Cette fois, les Seelandais ont cédé face à un homme: Dario Allenspach. Intenable en ce début de saison, sélectionné pour l'Euro Hockey Tour par Jan Cadieux, l'ancien attaquant de Zoug s'est offert un triplé et Langnau a finalement remporté le derby 5-2.

Menés 1-0, les joueurs de Christian Dubé ont relevé la tête au cours d'un tiers médian où ils ont viré en tête à la 38e grâce à Sylvegard, après l'égalisation de Vermin (27e). Seulement Allenspach a égalisé à la 40e, puis il a complété son hat-trick à la 46e en power-play. Mäenalanen et Riikola ont ajouté deux buts dans la cage vide.

Leader incontesté du championnat, Zurich a cédé dans le troisième tiers face à Zoug alors que les Lions menaient 2-0 après 40 minutes. Ils ont encaissé quatre goals dans le dernier tiers.

Dans le dernier match, Lugano est allé s'imposer 4-0 à Rapperswil.

/ATS