La Suisse encore éliminée en quart de finale du Mondial

Les hockeyeuses suisses ne décrocheront pas de médaille au Championnat du monde. Elles se sont inclinées 1-0 en quart de finale devant la Suède, vendredi à Esbjerg (Danemark).

Le parcours des Suissesses s'arrête donc en quart de finale pour la troisième année consécutive. Après la Finlande en 2024 (3-1) et la Tchéquie l'an dernier (7-0), ce sont les Suédoises qui ont eu raison d'Alina Müller et Cie.

La déception est de taille pour une équipe qui avait décroché la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Milan-Cortina en février, en battant justement la Suède. Mais les Scandinaves se sont montrées supérieures vendredi, dans le sud-ouest du Danemark.

Après un premier tiers-temps équilibré, les Suédoises ont trouvé la faille en deuxième période, sur un tir de Mira Jungaker dévié par Sara Hjalmarsson (35e). Impeccable jusque-là, et par la suite, la gardienne suisse Saskia Maurer a dû s'avouer vaincue.

Armées de bonnes intentions, les Suissesses ont tenté de revenir au score lors du troisième tiers-temps, mais elles ont eu beaucoup de mal à simplement entrer dans la zone suédoise. Elles ont d'ailleurs terminé la partie avec seulement 9 tirs cadrés au compteur, contre 25 pour les Nordiques.

Le Championnat du monde se termine donc avec une troisième défaite en cinq matches. L'équipe entraînée par Shannon Miller n'aura battu que l'Autriche et la Tchéquie, après prolongation.

/ATS