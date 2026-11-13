Fribourg battu aux tirs au but dans le derby contre Berne

Il a fallu attendre les tirs au but pour que Berne remporte le deuxième derby des Zähringen de la saison. Les Ours ont dominé Fribourg-Gottéron 4-3 tab vendredi.

Après sa victoire 6-1 mercredi contre Genève-Servette en Champions Hockey League, Fribourg n'a pas su enchaîner en championnat. Les Dragons concèdent une troisième défaite de suite sur le plan national.

Une grande performance du gardien fribourgeois Ludovic Waeber a toutefois retardé ce revers. Si Fribourg avait plutôt mal commencé en encaissant rapidement le 1-0, des réussites de Jamiro Reber (11e) et d'Henrik Borgström en supériorité numérique (16e) avaient permis aux Dragons de prendre les devants.

Le deuxième tiers a toutefois été très compliqué pour les hommes de Roger Rönnberg, qui a d'ailleurs demandé un temps mort en voyant ses joueurs dominés. Benjamin Baumgartner (27e) et Marco Müller ont remis les Bernois devant (43e).

À nouveau avec un homme de plus, Anthony Richard a égalisé (49e). Lors d'un long "shootout", Borgström a trouvé la faille trois fois, tout comme Sonny Milano, qui a offert le 2e point à Berne.

À noter que Kevin Nicolet est sorti sur civière après avoir reçu un puck en plein visage.

Martschini de retour à Zoug

Zoug a retrouvé sa patinoire après un match annulé mercredi en raison de fuites d'eau dans la toiture, mais les Taureaux n'ont par contre pas récupéré leur efficacité d'avant la trêve. La deuxième meilleure équipe de la ligue en matière de points par match a été battue 5-1 par Rapperswil.

Seule satisfaction de la soirée pour Zoug: son attaquant Lino Martschini a effectué son grand retour, lui qui était absent depuis plus d'un an et une grave blessure à un genou subie en octobre 2025. Il a signé un assist sur le 1-1 de Vinzenz Rohrer.

La pause internationale n'a pas non plus réussi à Ambri, deuxième du classement, qui n'a pas su poursuivre son excellent début de saison. A Davos, les Tessinois ont été dominés 4-1 par des Grisons pourtant affaiblis par les blessures et qui n'alignaient que quatre étrangers.

Enfin, Lugano, qui restait sur quatre défaites lors de ses cinq derniers matches, s'en est difficilement sorti contre Langnau en s'imposant 2-1.

/ATS