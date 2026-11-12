Bienne proche de faire chuter le leader Zurich

Bienne était tout proche de réussir un sacré coup jeudi face à Zurich, leader de National League ...
Bienne proche de faire chuter le leader Zurich

Justin Sigrist (au centre) et Zurich ont fini par avoir le dernier mot à Bienne.

Photo: Keystone/PETER SCHNEIDER Photo: Keystone/PETER SCHNEIDER

Bienne était tout proche de réussir un sacré coup jeudi face à Zurich, leader de National League. Les Seelandais ont mené jusqu'à la dernière minute avant de s'incliner aux tirs aux buts (4-3).

Jesper Frödén a sorti les Lions du piège tendu par les Biennois en égalisant à 16 secondes de la sirène finale. Les Zurichois, qui n'ont perdu qu'un seul match cette saison (contre Davos le 20 octobre) étaient pourtant menés 2-0 puis 3-1, après des réussites de Fabio Hofer, Jonah Neuenschwander et Dominic Zwerger.

Mais le "Z" a pu compter sur ses Suédois, car Malte Strömwall a réduit la marque par deux fois (2-1 et 3-2) avant l'égalisation tardive de Frödén, tombée à 6 contre 5.

La prolongation n'a pas permis de départager les deux équipes et c'est finalement Zurich qui a eu le dernier mot lors du "shootout". Sven Andrighetto et Frödén ont trouvé la faille côté zurichois, alors que Lias Andersson a été le seul à marquer côté biennois.

/ATS


 

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