Cap sur Genève pour Valentin Nussbaumer

Valentin Nussbaumer va poursuivre sa carrière dans la cité de Calvin. Le Jurassien s’est engagé pour quatre saisons avec Genève dans le championnat de National League de hockey sur glace. Le club lémanique en a fait l’annonce ce jeudi soir, confirmant des rumeurs circulant depuis plusieurs semaines. L’attaquant rejoindra les Aigles dès l’été prochain. Il découvrira ainsi sa troisième formation dans l’élite suisse, après Bienne et Davos. Valentin Nussbaumer patine pour le club grison depuis janvier 2021.





Des mots forts

Genève évoque « une signature majeure » pour son avenir, parlant d’un « renfort de premier plan » et de « l’un des attaquants suisses les plus talentueux de sa génération ». Les Aigles présentent le Jurassien comme un élément « créatif, rapide et doté d’une excellente lecture du jeu » et « un joueur particulièrement précieux ». Le club romand estime que cette signature « représente un signal fort des ambitions » lémaniques. /comm-msc