Cap sur Genève pour Valentin Nussbaumer

L’attaquant jurassien étrennera un troisième maillot en National League. Il défendra les couleurs ...
Cap sur Genève pour Valentin Nussbaumer

L’attaquant jurassien étrennera un troisième maillot en National League. Il défendra les couleurs des Aigles dès la saison prochaine et pour quatre ans.

Valentin Nussbaumer va troquer son maillot de Davos contre celui de Genève dès la saison prochaine. (Photo : KEYSTONE/Cyril Zingaro). Valentin Nussbaumer va troquer son maillot de Davos contre celui de Genève dès la saison prochaine. (Photo : KEYSTONE/Cyril Zingaro).

Valentin Nussbaumer va poursuivre sa carrière dans la cité de Calvin. Le Jurassien s’est engagé pour quatre saisons avec Genève dans le championnat de National League de hockey sur glace. Le club lémanique en a fait l’annonce ce jeudi soir, confirmant des rumeurs circulant depuis plusieurs semaines. L’attaquant rejoindra les Aigles dès l’été prochain. Il découvrira ainsi sa troisième formation dans l’élite suisse, après Bienne et Davos. Valentin Nussbaumer patine pour le club grison depuis janvier 2021.


Des mots forts

Genève évoque « une signature majeure » pour son avenir, parlant d’un « renfort de premier plan » et de « l’un des attaquants suisses les plus talentueux de sa génération ». Les Aigles présentent le Jurassien comme un élément « créatif, rapide et doté d’une excellente lecture du jeu » et « un joueur particulièrement précieux ». Le club romand estime que cette signature « représente un signal fort des ambitions » lémaniques. /comm-msc

Valentin Nussbaumer a retrouvé la sélection nationale la semaine dernière en Finlande à l'occasion d'une étape de l'Euro Hockey Tour. (Photo : Emmi Korhonen/Lehtikuva via AP). Valentin Nussbaumer a retrouvé la sélection nationale la semaine dernière en Finlande à l'occasion d'une étape de l'Euro Hockey Tour. (Photo : Emmi Korhonen/Lehtikuva via AP).


 

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