Roman Josi franchit la barre des 800 points

Roman Josi a poursuivi sur sa lancée avec Nashville mercredi en NHL. Les Predators ont battu Anaheim 4-2 et le Bernois a franchi une nouvelle étape marquante.

Au cours du dernier tiers, Josi a délivré les passes décisives pour les buts du 3-1 puis du 4-2, franchissant ainsi un nouveau cap au niveau statistique. Il s'agissait de ses 800e et 801e points en saison régulière. Cette saison, le capitaine des Predators totalise ainsi 22 points en 19 matches et occupe la deuxième place au classement des meilleurs marqueurs de l'équipe.

Grâce à cette sixième victoire d'affilée, Nashville remonte à la 4e place de la Conférence Ouest. Pour Anaheim, il s'agissait de la première défaite après cinq victoires consécutives.

Kucherov mène Tampa à une victoire écrasante

Le Tampa Bay Lightning, avec Janis Moser, continue lui aussi sur sa lancée. La formation du défenseur biennois a remporté une victoire écrasante 8-3 face aux Buffalo Sabres. Si Moser n’a pas marqué de point, Nikita Kucherov a été l’homme du match en réalisant un triplé "naturel" au cours de la dernière période, portant le score de 4-3 à 7-3. Pour Tampa Bay, qui occupe la 3e place de la Conférence Est, il s’agit de la quatrième victoire sur ses cinq derniers matches.

McDavid marque encore lors de son 20e match

Connor McDavid poursuit de son côté sa série impressionnante. Lors de la victoire 3-2 des Edmonton Oilers en prolongation contre les Philadelphia Flyers, le Canadien a délivré un assist et a ainsi prolongé sa série de points marqués lors de son 20e match de la saison.

McDavid n’est que le quatrième joueur de l’histoire de la NHL à avoir inscrit au moins un point lors de chacun de ses 20 premiers matches d’une saison. Avec 49 points (11 buts/38 passes décisives), il est en tête du classement des meilleurs marqueurs de la ligue.

/ATS