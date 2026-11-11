Un duel romand en huitièmes de finale

Les huitièmes de finale de la Champions League se poursuivent mercredi. Fribourg et Genève ...
Un duel romand en huitièmes de finale

Genève-Servette retrouve Fribourg, en Coupe d'Europe cette fois-ci.

Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Les huitièmes de finale de la Champions League se poursuivent mercredi. Fribourg et Genève se retrouvent face à face.

Tout n'a pas été rose en qualification pour les clubs de National League. Genève a terminé à la 7e place, Fribourg s'est classé 10e, tandis que Davos s'est qualifié par les poils en terminant 16e. Comme Servette et Fribourg s’affrontent à ce stade,on sait qu'une équipe suisse atteindra les quarts de finale. Davos devra quant à lui affronter Plzen, vainqueur de la phase de qualification en remportant ses six matches.

Le match aller de ce duel 100% romand aura lieu à Fribourg mercredi. Hasard du calendrier, les deux formations s’étaient déjà affrontées en championnat juste avant la trêve internationale. Les Aigles s'étaient imposés 1-0. Le GSHC se comporte plutôt bien face aux Dragons, puisqu'il avait déjà remporté leur première confrontation directe 4-3 tab en septembre à Genève.

La forme actuelle plaide en faveur des Genevois. Les joueurs de Sam Hallam ont mieux réussi que Fribourg en Champions League et en National League où ils occupent la troisième place après le premier tiers du championnat. L'infirmerie des Genevois était bien remplie avant la pause internationale. Contacté, le club du bout du Léman précise que les blessés sont incertains pour cette rencontre. Il faudra donc attendre la composition le jour du match pour en savoir davantage.

Le vainqueur de ce duel 100% romand défiera ensuite en quarts de finale un club suédois. En effet, ce sera le gagnant du match Rögle-Skelleftea qui se dressera sur la route des Aigles ou des Dragons.

/ATS


 

Actualités suivantes

Genève et Fribourg se retrouvent en Champions League

Genève et Fribourg se retrouvent en Champions League

Hockey    Actualisé le 11.11.2026 - 04:30

Davos prend une option en 8es de finale de Champions League

Davos prend une option en 8es de finale de Champions League

Hockey    Actualisé le 10.11.2026 - 22:46

Les Suissesses qualifiées pour les quarts de finale du Mondial

Les Suissesses qualifiées pour les quarts de finale du Mondial

Hockey    Actualisé le 10.11.2026 - 21:37

Connor McDavid poursuit ses débuts records en NHL

Connor McDavid poursuit ses débuts records en NHL

Hockey    Actualisé le 10.11.2026 - 08:43

Articles les plus lus

Davos outsider face à Plzen

Davos outsider face à Plzen

Hockey    Actualisé le 10.11.2026 - 04:04

Connor McDavid poursuit ses débuts records en NHL

Connor McDavid poursuit ses débuts records en NHL

Hockey    Actualisé le 10.11.2026 - 08:43

Les Suissesses qualifiées pour les quarts de finale du Mondial

Les Suissesses qualifiées pour les quarts de finale du Mondial

Hockey    Actualisé le 10.11.2026 - 21:37

Davos prend une option en 8es de finale de Champions League

Davos prend une option en 8es de finale de Champions League

Hockey    Actualisé le 10.11.2026 - 22:46

Hischier inscrit son 500e point, Meier voit double

Hischier inscrit son 500e point, Meier voit double

Hockey    Actualisé le 09.11.2026 - 08:16

Davos outsider face à Plzen

Davos outsider face à Plzen

Hockey    Actualisé le 10.11.2026 - 04:04

Connor McDavid poursuit ses débuts records en NHL

Connor McDavid poursuit ses débuts records en NHL

Hockey    Actualisé le 10.11.2026 - 08:43

Les Suissesses qualifiées pour les quarts de finale du Mondial

Les Suissesses qualifiées pour les quarts de finale du Mondial

Hockey    Actualisé le 10.11.2026 - 21:37

Trois défaites en trois matches pour la Suisse

Trois défaites en trois matches pour la Suisse

Hockey    Actualisé le 08.11.2026 - 16:33

Alina Müller offre la victoire à la Suisse

Alina Müller offre la victoire à la Suisse

Hockey    Actualisé le 08.11.2026 - 22:16

Hischier inscrit son 500e point, Meier voit double

Hischier inscrit son 500e point, Meier voit double

Hockey    Actualisé le 09.11.2026 - 08:16

Davos outsider face à Plzen

Davos outsider face à Plzen

Hockey    Actualisé le 10.11.2026 - 04:04