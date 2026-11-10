Davos prend une option en 8es de finale de Champions League

Davos a pris une légère option sur la qualification pour les quarts de finale de la Champions ...
Davos prend une option en 8es de finale de Champions League

Le match a été animé entre les Grisons et les Tchèques.

Photo: KEYSTONE/JUERGEN STAIGER Photo: KEYSTONE/JUERGEN STAIGER

Davos a pris une légère option sur la qualification pour les quarts de finale de la Champions Hockey League mardi. A domicile, les Grisons ont battu les Tchèques de Plzen en 8es de finale aller (5-4).

Les vice-champions de Suisse peuvent toutefois nourrir des regrets, car ils menaient 3-0 à l'entame du deuxième tiers-temps grâce à des buts d'Adam Tambellini (8e), Frédéric Allard (9e) et Enzo Corvi (21e).

Mais le match a basculé après un craquage de Brendan Lemieux, après que Plzen a réduit la marque à 3-1. Déjà suspendu trois matches en National League, le Canadien a écopé de neuf minutes de pénalité et a été expulsé après s'être bagarré avec un joueur tchèque.

A 4 contre 5, Davos a encaissé deux buts avant la deuxième pause. Le HCD a toutefois réagi dans le troisième tiers-temps, reprenant les devants grâce à une réussite de Ken Jäger (50e), avant que Plzen ne recolle une nouvelle fois au score (55e). Finalement, c'est Filip Zadina qui arraché la victoire pour les Davosiens (57e).

Davos est donc en ballottage favorable avant le match retour mardi prochain en Tchéquie. Mais il faudra éviter de craquer pour composter son billet pour les quarts de finale.

Mercredi, les deux autres clubs suisses en lice dans ces 8es de finale de Champions League seront face à face. Genève-Servette accueille Fribourg-Gottéron pour un alléchant derby romand sur la scène européenne.

/ATS


 

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