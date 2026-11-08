Alina Müller offre la victoire à la Suisse

L'hymne suisse a retenti une première fois au Mondial dames du Danemark. A Esbjerg, la formation ...
Alina Müller offre la victoire à la Suisse

Alina Müller exprime sa joie après son but décisif.

Photo: KEYSTONE/AP/Petr David Josek Photo: KEYSTONE/AP/Petr David Josek

L'hymne suisse a retenti une première fois au Mondial dames du Danemark. A Esbjerg, la formation helvétique a battu la Tchéquie 2-1 lors de son deuxième match de poules.

Alina Müller a offert la victoire à ses couleurs grâce à une réussite inscrite en prolongation sur un service d'Alessia Baechler. Le grand mérite de cette victoire revient aussi à Saskia Maurer. La gardienne de l'équipe de Suisse a réussi 33 arrêts pour obtenir la première étoile de cette rencontre.

Ivana Wey avait ouvert le score pour la Suisse à la 15e minute. Elle a surgi sur un rebond accordé après un essai d'Alina Müller pour inscrire le premier but de la sélection de Shannon Miller dans ce tournoi. On rappellera que la Suisse avait été battue 7-0 par les Etats-Unis lors de son premier match.

Lucie Vocetkova a égalisé à la 24e. Les Tchèques n'ont cessé de dominer les Suissesses dans cette rencontre avec, après 60 minutes de jeu, 34 tirs à l'adresse de la cage adverse contre 12 seulement pour la Suisse. Avant de tout perdre en prolongation sur l'éclair d'Alina Müller.

Avec cette victoire, la Suisse a fait un pas vers sa qualification pour les quarts de finale. Elle a vraiment les moyens d'enchaîner mardi contre l'Autriche et mercredi contre l'Allemagne.

/ATS


 

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