L'équipe de Suisse affronte la Suède à Helsinki

L'équipe de Suisse joue samedi son deuxième match de la saison dans le cadre de l'Euro Hockey Tour. Elle affronte la Suède à Helsinki (13h30).

La sélection de Jan Cadieux a été battue 3-1 par la Finlande jeudi pour son premier match depuis la défaite en finale du Mondial à Zurich. Sven Andrighetto et ses coéquipiers voudront donc rebondir samedi avant le troisième match du week-end prévu dimanche contre la Tchéquie.

Avec une équipe passablement remaniée et composée de plusieurs novices, la Suisse devra faire preuve de davantage d'efficacité devant le but que face aux Finlandais. Il s'agira également de mieux exploiter les situations de supériorité numérique pour trouver la faille.

/ATS