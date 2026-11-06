Mondial dames: Vers un nouveau podium des Suissesses?

Après le bronze olympique, les hockeyeuses suisses veulent également se battre pour les médailles lors du Mondial dès vendredi au Danemark.

Mais il s'agira d'abord de se qualifier pour les quarts de finale selon la nouvelle formule du tournoi.

Vendredi, les Suissesses entameront le Mondial avec le défi le plus difficile qui soit: un duel contre les Etats-Unis, formation championne du monde et olympique en titre. Deux jours plus tard, ce sera au tour de la Tchéquie, troisième nation mondiale, contre laquelle les Suissesses n'ont remporté que deux de leurs treize dernières confrontations. Le revers 7-0 subi en quart de finale du Mondial de l'an dernier, qui avait mis un terme brutal à leurs espoirs de médaille, avait été particulièrement douloureux.

Après le week-end d'ouverture, les duels face aux voisins, avec le promu autrichien et les Allemandes devraient donc être décisifs. Deux victoires sont impératives si les Suissesses veulent terminer au moins troisièmes de leur groupe et ainsi éviter le Canada, recordman des titres mondiaux, en quart de finale. Les chances de se battre à nouveau pour une médaille augmenteraient ainsi considérablement.

La seule médaille mondiale suisse à ce jour remonte à 2012. Il y a 14 ans, les Suissesses avaient décroché le bronze à Burlington. Depuis, elles ont échoué à plusieurs reprises dans le match pour le bronze, et lors des deux dernières éditions, leur parcours s'était arrêté dès les quarts de finale.

/ATS