Théo Rochette fait une pause

Théo Rochette a temporairement quitté son équipe des Grand Rapids Griffins en AHL. C'est ce qu'a annoncé le club américain.

Il s'agit d'une décision personnelle du joueur. Le club n'a pas donné d'informations sur la durée de son absence.

A 24 ans, Théo Rochette a signé cet été un contrat two-way d'un an avec les Detroit Red Wings en NHL. Après le camp d'entraînement, il a été placé dans le club-ferme en AHL.

S'il venait à rentrer en Suisse, il reviendrait à Lausanne où il dispose d'un contrat jusqu'en 2031.

/ATS