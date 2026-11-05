Swiss Ice Hockey temporise encore sur la réintégration de la Russie

Swiss Ice Hockey maintient le "stand-by" à propos de la décision du TAS de réintégrer la Russie ...
Swiss Ice Hockey temporise encore sur la réintégration de la Russie

Le président de Swiss Ice Hockey Marc Lüthi ne veut pas encore prendre position sur la réintégration de la Russie.

Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Swiss Ice Hockey maintient le "stand-by" à propos de la décision du TAS de réintégrer la Russie aux compétitions internationales. Le président Marc Lüthi veut attendre des décisions de l'IIHF.

"Nous condamnons les guerres d’agression et ne les acceptons pas. Toutefois, nous ne nous trouvons pas au niveau politique, mais au niveau sportif. Il incombe en premier lieu à l'IIHF de décider des prochaines étapes et de la mise en œuvre de la décision du TAS", a déclaré Marc Lüthi, cité dans un communiqué de la Fédération suisse.

Même s'il porte un "regard critique" sur le jugement du TAS, le dirigeant estime que la SIHF ne doit pas prendre de décision en solitaire. "Dès que nous aurons plus de clarté quant à l’approche adoptée par l'IIHF, nous procéderons à une analyse minutieuse de la situation en Suisse et nous échangerons avec les organes politiques compétents ainsi que les autres parties prenantes", a-t-il ajouté.

Dans le même temps, le TAS défend son jugement et constate des manquements de la part de l'IIHF. Les juges ont estimé que la fédération faîtière n’avait pas présenté de preuves suffisantes pour étayer les conditions juridiques justifiant l'exclusion des équipes russes.

En début de semaine, plusieurs Fédérations européennes (Finlande, Suède, Tchéquie notamment) ont déclaré ne pas vouloir affronter la Russie dans le cadre de compétitions internationales. Le Premier ministre canadien Mark Carney a quant à lui assuré qu'il n'autoriserait pas les Russes à participer au Mondial M20 prévu au Canada en fin d'année.

/ATS


 

Actualités suivantes

Mondial juniors: Mark Carney ne veut pas de la Russie

Mondial juniors: Mark Carney ne veut pas de la Russie

Hockey    Actualisé le 04.11.2026 - 08:43

NHL: Les Jets de Niederreiter réalisent une folle remontée

NHL: Les Jets de Niederreiter réalisent une folle remontée

Hockey    Actualisé le 04.11.2026 - 08:40

Carney ne veut pas de la Russie au Mondial juniors

Carney ne veut pas de la Russie au Mondial juniors

Hockey    Actualisé le 04.11.2026 - 01:28

Le HCFM évite le piège Bülach à Zurich

Le HCFM évite le piège Bülach à Zurich

Hockey    Actualisé le 04.11.2026 - 09:24

Articles les plus lus

Sept pays européens ne veulent pas affronter la Russie

Sept pays européens ne veulent pas affronter la Russie

Hockey    Actualisé le 03.11.2026 - 22:43

Carney ne veut pas de la Russie au Mondial juniors

Carney ne veut pas de la Russie au Mondial juniors

Hockey    Actualisé le 04.11.2026 - 01:28

NHL: Les Jets de Niederreiter réalisent une folle remontée

NHL: Les Jets de Niederreiter réalisent une folle remontée

Hockey    Actualisé le 04.11.2026 - 08:40

Le HCFM évite le piège Bülach à Zurich

Le HCFM évite le piège Bülach à Zurich

Hockey    Actualisé le 04.11.2026 - 09:24

Théo Rochette fait une pause

Théo Rochette fait une pause

Hockey    Actualisé le 03.11.2026 - 08:55

Sept pays européens ne veulent pas affronter la Russie

Sept pays européens ne veulent pas affronter la Russie

Hockey    Actualisé le 03.11.2026 - 22:43

Carney ne veut pas de la Russie au Mondial juniors

Carney ne veut pas de la Russie au Mondial juniors

Hockey    Actualisé le 04.11.2026 - 01:28

Le HCFM évite le piège Bülach à Zurich

Le HCFM évite le piège Bülach à Zurich

Hockey    Actualisé le 04.11.2026 - 09:24

Jan Rutta quitte Genève pour le Sparta Prague

Jan Rutta quitte Genève pour le Sparta Prague

Hockey    Actualisé le 02.11.2026 - 12:31

Réintégration de la Russie: La Finlande fermement opposée

Réintégration de la Russie: La Finlande fermement opposée

Hockey    Actualisé le 02.11.2026 - 22:10

Théo Rochette fait une pause

Théo Rochette fait une pause

Hockey    Actualisé le 03.11.2026 - 08:55

Sept pays européens ne veulent pas affronter la Russie

Sept pays européens ne veulent pas affronter la Russie

Hockey    Actualisé le 03.11.2026 - 22:43