Swiss Ice Hockey temporise encore sur la réintégration de la Russie

Swiss Ice Hockey maintient le "stand-by" à propos de la décision du TAS de réintégrer la Russie aux compétitions internationales. Le président Marc Lüthi veut attendre des décisions de l'IIHF.

"Nous condamnons les guerres d’agression et ne les acceptons pas. Toutefois, nous ne nous trouvons pas au niveau politique, mais au niveau sportif. Il incombe en premier lieu à l'IIHF de décider des prochaines étapes et de la mise en œuvre de la décision du TAS", a déclaré Marc Lüthi, cité dans un communiqué de la Fédération suisse.

Même s'il porte un "regard critique" sur le jugement du TAS, le dirigeant estime que la SIHF ne doit pas prendre de décision en solitaire. "Dès que nous aurons plus de clarté quant à l’approche adoptée par l'IIHF, nous procéderons à une analyse minutieuse de la situation en Suisse et nous échangerons avec les organes politiques compétents ainsi que les autres parties prenantes", a-t-il ajouté.

Dans le même temps, le TAS défend son jugement et constate des manquements de la part de l'IIHF. Les juges ont estimé que la fédération faîtière n’avait pas présenté de preuves suffisantes pour étayer les conditions juridiques justifiant l'exclusion des équipes russes.

En début de semaine, plusieurs Fédérations européennes (Finlande, Suède, Tchéquie notamment) ont déclaré ne pas vouloir affronter la Russie dans le cadre de compétitions internationales. Le Premier ministre canadien Mark Carney a quant à lui assuré qu'il n'autoriserait pas les Russes à participer au Mondial M20 prévu au Canada en fin d'année.

/ATS