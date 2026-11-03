Le HCFM évite le piège Bülach à Zurich

Les hockeyeurs francs-montagnards se sont imposés 4-1 face à la lanterne rouge Bülach mardi ...
Le HCFM évite le piège Bülach à Zurich

Les hockeyeurs francs-montagnards se sont imposés 4-1 face à Bülach mardi soir dans la grande patinoire de Zurich et reviennent provisoirement dans le top 6 de MyHockey League.

Arnaud Schnegg a sonné la révolte en égalisant à la mi-match pour le HCFM. (Photo : Georges Henz) Arnaud Schnegg a sonné la révolte en égalisant à la mi-match pour le HCFM. (Photo : Georges Henz)

Dans la Swiss Life Arena, habituel antre des ZSC Lions, le HC Franches-Montagnes ne s’est pas laissé submerger par le décor face à la lanterne rouge de MyHockey League. Les Taignons se sont imposés mardi soir 4-1 face à Bülach qui n’a toujours pas remporté le moindre match depuis le début de saison. Ce sont pourtant les Zurichois qui ont ouvert le score après seulement 1’35’’ de jeu sur leur premier power-play. Le HCFM a patienté jusqu’à la mi-match pour renverser la vapeur en moins d’une minute par Arnaud Schnegg (32e), déjà auteur de son 12e but de la saison, puis Colin Loeffel (33e). Malo Baladier a donné deux longueurs d’avance aux Jurassiens dès l’entame du dernier tiers (42e), Loris Masini corsant l’addition dans les derniers instants dans la cage vide (60e). Grâce à ce succès, l’équipe de Gary Sheehan remonte provisoirement à la sixième place du classement, à deux points du podium. Le HC Franches-Montagnes enchaînera samedi avec la réception de Winterthour, l’actuel 5e qui reste sur cinq victoires d’affilée. /jpi


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