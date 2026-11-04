Mondial juniors: Mark Carney ne veut pas de la Russie

Le Premier ministre canadien Mark Carney a assuré mardi qu'il ne permettrait pas à la Russie ...
Mondial juniors: Mark Carney ne veut pas de la Russie

Le Premier ministre canadien Mark Carney s'oppose à la venue de la Russie lors du Mondial juniors à venir.

Photo: KEYSTONE/AP The Canadian Press/ETHAN CAIRNS Photo: KEYSTONE/AP The Canadian Press/ETHAN CAIRNS

Le Premier ministre canadien Mark Carney a assuré mardi qu'il ne permettrait pas à la Russie de participer au Mondial juniors, malgré sa réintégration par le Tribunal arbitral du sport.

Ce tournoi se tient au Canada dans quelques semaines.

"La Russie et le Bélarus soutiennent une guerre horrible illégale et injustifiée en Ukraine" et "tant que cela continuera, aucun de leurs athlètes ne représentera son pays au Canada", a déclaré M. Carney devant la presse, au sommet du Commonwealth, qui se tient à Antigua-et-Barbuda, dans les Caraïbes. "Et si vous parlez spécifiquement du Mondial juniors, les Russes ne seront pas présents", a-t-il assuré.

Le Mondial juniors de hockey sur glace se tient dans la province canadienne de l'Alberta fin décembre-début janvier. La ministre de l'Immigration, Lena Metlege Diab, a par ailleurs indiqué dans un communiqué du gouvernement qu'elle allait "exercer ses pouvoirs (...) pour évaluer individuellement les athlètes et les officiels russes et bélarusses et les empêcher d'entrer au Canada pour concourir sous leurs symboles nationaux".

Russes bannis depuis 2022

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a ordonné vendredi la réintégration de la Russie aux championnats du monde de hockey sur glace dès cette saison, une décision regrettée par la Fédération internationale (IIHF), qui avait banni les sportifs russes de ses compétitions depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022.

Depuis l'annonce de cette décision, la Finlande, la Norvège, la Suède et le Danemark, ainsi que la République tchèque, l'Autriche et la Lettonie ont déclaré refuser d'affronter la Russie lors des prochains championnats du monde.

/ATS


 

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