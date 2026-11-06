Les Devils gagnent, Timo Meier prend 17 minutes de pénalité

Les New Jersey Devils et leurs trois joueurs suisses ont battu jeudi en NHL les St-Louis Blues de Pius Suter (5-4 ap). Timo Meier s'est illustré dans le mauvais sens avec 17 minutes de pénalité.

Avec une avance de 4-1 à la fin du deuxième tiers-temps, une troisième victoire consécutive des Devils semblait à portée de main. Mais les Blues ont réagi dès la 52e minute en marquant trois buts en l'espace de trois minutes. New Jersey a donc dû disputer une prolongation pour la quatrième fois cette saison et s'est à nouveau imposé. Avec 11 victoires en 16 matchs, les Devils ont bien démarré la saison.

Ni Hischier, ni Timo Meier, ni Jonas Siegenthaler chez les Devils, ni Suter n’ont inscrit de point. En revanche, Meier a passé pas mal de temps sur le banc d'infamie. Outre une pénalité de deux minutes, il a écopé d'une pénalité de cinq minutes pour une bagarre et d’une pénalité disciplinaire de dix minutes pour provocation. Au total, 17 minutes de pénalité lui ont été infligées.

Josi décisif pour Nashville

Parmi les autres Suisses alignés dans la nuit de jeudi à vendredi, seul Roman Josi a inscrit un point. Avec les Nashville Predators, il a remporté une victoire surprise 3-2 sur la glace de Colorado, en prolongation. Josi a participé au but de la victoire en supériorité numérique. Avec 18 points, il mène largement le classement des meilleurs marqueurs suisses de la NHL, devant Hischier (10) et Suter (8).

Lian Bichsel s'est quant à lui incliné avec les Dallas Stars face aux Columbus Blue Jackets aux tirs aux buts (2-1). Janis Moser et le Lightning de Tampa Bay ont infligé aux Chicago Blackhawks leur cinquième défaite d'affilée (1-4). Enfin, Nino Niederreiter n'a pas joué lors de la victoire 6-2 de Winnipeg dans le duel canadien contre Vancouver.

/ATS