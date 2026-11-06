Les Devils gagnent, Timo Meier prend 17 minutes de pénalité

Les New Jersey Devils et leurs trois joueurs suisses ont battu jeudi en NHL les St-Louis Blues ...
Les Devils gagnent, Timo Meier prend 17 minutes de pénalité

Timo Meier a passé une bonne partie du match sur le banc.

Photo: KEYSTONE/AP/Seth Wenig Photo: KEYSTONE/AP/Seth Wenig

Les New Jersey Devils et leurs trois joueurs suisses ont battu jeudi en NHL les St-Louis Blues de Pius Suter (5-4 ap). Timo Meier s'est illustré dans le mauvais sens avec 17 minutes de pénalité.

Avec une avance de 4-1 à la fin du deuxième tiers-temps, une troisième victoire consécutive des Devils semblait à portée de main. Mais les Blues ont réagi dès la 52e minute en marquant trois buts en l'espace de trois minutes. New Jersey a donc dû disputer une prolongation pour la quatrième fois cette saison et s'est à nouveau imposé. Avec 11 victoires en 16 matchs, les Devils ont bien démarré la saison.

Ni Hischier, ni Timo Meier, ni Jonas Siegenthaler chez les Devils, ni Suter n’ont inscrit de point. En revanche, Meier a passé pas mal de temps sur le banc d'infamie. Outre une pénalité de deux minutes, il a écopé d'une pénalité de cinq minutes pour une bagarre et d’une pénalité disciplinaire de dix minutes pour provocation. Au total, 17 minutes de pénalité lui ont été infligées.

Josi décisif pour Nashville

Parmi les autres Suisses alignés dans la nuit de jeudi à vendredi, seul Roman Josi a inscrit un point. Avec les Nashville Predators, il a remporté une victoire surprise 3-2 sur la glace de Colorado, en prolongation. Josi a participé au but de la victoire en supériorité numérique. Avec 18 points, il mène largement le classement des meilleurs marqueurs suisses de la NHL, devant Hischier (10) et Suter (8).

Lian Bichsel s'est quant à lui incliné avec les Dallas Stars face aux Columbus Blue Jackets aux tirs aux buts (2-1). Janis Moser et le Lightning de Tampa Bay ont infligé aux Chicago Blackhawks leur cinquième défaite d'affilée (1-4). Enfin, Nino Niederreiter n'a pas joué lors de la victoire 6-2 de Winnipeg dans le duel canadien contre Vancouver.

/ATS


 

Actualités suivantes

Mondial dames: Vers un nouveau podium des Suissesses?

Mondial dames: Vers un nouveau podium des Suissesses?

Hockey    Actualisé le 06.11.2026 - 04:07

La Suisse perd son premier match de la saison contre la Finlande

La Suisse perd son premier match de la saison contre la Finlande

Hockey    Actualisé le 05.11.2026 - 20:10

Swiss Ice Hockey temporise encore sur la réintégration de la Russie

Swiss Ice Hockey temporise encore sur la réintégration de la Russie

Hockey    Actualisé le 05.11.2026 - 18:40

Mondial juniors: Mark Carney ne veut pas de la Russie

Mondial juniors: Mark Carney ne veut pas de la Russie

Hockey    Actualisé le 04.11.2026 - 08:43

Articles les plus lus

NHL: Les Jets de Niederreiter réalisent une folle remontée

NHL: Les Jets de Niederreiter réalisent une folle remontée

Hockey    Actualisé le 04.11.2026 - 08:40

Mondial juniors: Mark Carney ne veut pas de la Russie

Mondial juniors: Mark Carney ne veut pas de la Russie

Hockey    Actualisé le 04.11.2026 - 08:43

Swiss Ice Hockey temporise encore sur la réintégration de la Russie

Swiss Ice Hockey temporise encore sur la réintégration de la Russie

Hockey    Actualisé le 05.11.2026 - 18:40

La Suisse perd son premier match de la saison contre la Finlande

La Suisse perd son premier match de la saison contre la Finlande

Hockey    Actualisé le 05.11.2026 - 20:10

Carney ne veut pas de la Russie au Mondial juniors

Carney ne veut pas de la Russie au Mondial juniors

Hockey    Actualisé le 04.11.2026 - 01:28

NHL: Les Jets de Niederreiter réalisent une folle remontée

NHL: Les Jets de Niederreiter réalisent une folle remontée

Hockey    Actualisé le 04.11.2026 - 08:40

Mondial juniors: Mark Carney ne veut pas de la Russie

Mondial juniors: Mark Carney ne veut pas de la Russie

Hockey    Actualisé le 04.11.2026 - 08:43

Swiss Ice Hockey temporise encore sur la réintégration de la Russie

Swiss Ice Hockey temporise encore sur la réintégration de la Russie

Hockey    Actualisé le 05.11.2026 - 18:40

Sept pays européens ne veulent pas affronter la Russie

Sept pays européens ne veulent pas affronter la Russie

Hockey    Actualisé le 03.11.2026 - 22:43

Carney ne veut pas de la Russie au Mondial juniors

Carney ne veut pas de la Russie au Mondial juniors

Hockey    Actualisé le 04.11.2026 - 01:28

NHL: Les Jets de Niederreiter réalisent une folle remontée

NHL: Les Jets de Niederreiter réalisent une folle remontée

Hockey    Actualisé le 04.11.2026 - 08:40

Le HCFM évite le piège Bülach à Zurich

Le HCFM évite le piège Bülach à Zurich

Hockey    Actualisé le 04.11.2026 - 09:24