La Suisse s'incline d'entrée face aux Etats-Unis

Entrée en lice manquée pour la Suisse au Championnat du monde vendredi à Esbjerg. Les joueuses ...
La Suisse s'incline d'entrée face aux Etats-Unis

Andrea Brändli a du travail plein la mitaine.

Photo: KEYSTONE/AP/Petr David Josek Photo: KEYSTONE/AP/Petr David Josek

Entrée en lice manquée pour la Suisse au Championnat du monde vendredi à Esbjerg. Les joueuses de Shannon Miller se sont logiquement inclinées 7-0 contre les Américaines.

Face aux championnes olympiques, les Suissesses ont tenu le choc dans le tiers initial, même si elles ont encaissé l'ouverture du score à la 10e par Bilka. La pression étasunienne s'est faite plus forte au cours de la période médiane et O'Brien a pu profiter de glisser le puck sous Andrea Brändli à la 24e pour le 2-0. Edwards a ajouté un troisième but en power-play à la 33e, alors que les Suissesses n'ont pas su profiter de leur supériorité numérique juste avant.

Et comme c'est souvent le cas dans les matches face aux Etats-Unis ou au Canada, la Suisse a tiré la langue au fil de la rencontre. Et quatre nouveaux buts sont venus assombrir le tableau par Bilka (42e), Simms (47e), Knight (50e) et Edwards (60e). Comme d'habitude, les joueuses de l'équipe nationale ont eu de la peine à se montrer dangereuses sur la cage adverse avec seulement huit tirs côté helvétique.

Dans le groupe de la Suisse, la Tchéquie s'est là aussi logiquement imposée 4-1 devant l'Autriche. Les filles de Shannon Miller défieront les Tchèques dimanche à 19h.

/ATS


 

Actualités suivantes

Les Devils gagnent, Timo Meier prend 17 minutes de pénalité

Les Devils gagnent, Timo Meier prend 17 minutes de pénalité

Hockey    Actualisé le 06.11.2026 - 07:55

Mondial dames: Vers un nouveau podium des Suissesses?

Mondial dames: Vers un nouveau podium des Suissesses?

Hockey    Actualisé le 06.11.2026 - 04:07

La Suisse perd son premier match de la saison contre la Finlande

La Suisse perd son premier match de la saison contre la Finlande

Hockey    Actualisé le 05.11.2026 - 20:10

Swiss Ice Hockey temporise encore sur la réintégration de la Russie

Swiss Ice Hockey temporise encore sur la réintégration de la Russie

Hockey    Actualisé le 05.11.2026 - 18:40

Articles les plus lus

Mondial juniors: Mark Carney ne veut pas de la Russie

Mondial juniors: Mark Carney ne veut pas de la Russie

Hockey    Actualisé le 04.11.2026 - 08:43

Swiss Ice Hockey temporise encore sur la réintégration de la Russie

Swiss Ice Hockey temporise encore sur la réintégration de la Russie

Hockey    Actualisé le 05.11.2026 - 18:40

La Suisse perd son premier match de la saison contre la Finlande

La Suisse perd son premier match de la saison contre la Finlande

Hockey    Actualisé le 05.11.2026 - 20:10

Mondial dames: Vers un nouveau podium des Suissesses?

Mondial dames: Vers un nouveau podium des Suissesses?

Hockey    Actualisé le 06.11.2026 - 04:07

NHL: Les Jets de Niederreiter réalisent une folle remontée

NHL: Les Jets de Niederreiter réalisent une folle remontée

Hockey    Actualisé le 04.11.2026 - 08:40

Mondial juniors: Mark Carney ne veut pas de la Russie

Mondial juniors: Mark Carney ne veut pas de la Russie

Hockey    Actualisé le 04.11.2026 - 08:43

Swiss Ice Hockey temporise encore sur la réintégration de la Russie

Swiss Ice Hockey temporise encore sur la réintégration de la Russie

Hockey    Actualisé le 05.11.2026 - 18:40

La Suisse perd son premier match de la saison contre la Finlande

La Suisse perd son premier match de la saison contre la Finlande

Hockey    Actualisé le 05.11.2026 - 20:10

Carney ne veut pas de la Russie au Mondial juniors

Carney ne veut pas de la Russie au Mondial juniors

Hockey    Actualisé le 04.11.2026 - 01:28

NHL: Les Jets de Niederreiter réalisent une folle remontée

NHL: Les Jets de Niederreiter réalisent une folle remontée

Hockey    Actualisé le 04.11.2026 - 08:40

Mondial juniors: Mark Carney ne veut pas de la Russie

Mondial juniors: Mark Carney ne veut pas de la Russie

Hockey    Actualisé le 04.11.2026 - 08:43

Le HCFM évite le piège Bülach à Zurich

Le HCFM évite le piège Bülach à Zurich

Hockey    Actualisé le 04.11.2026 - 09:24