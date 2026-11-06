La Suisse s'incline d'entrée face aux Etats-Unis

Entrée en lice manquée pour la Suisse au Championnat du monde vendredi à Esbjerg. Les joueuses de Shannon Miller se sont logiquement inclinées 7-0 contre les Américaines.

Face aux championnes olympiques, les Suissesses ont tenu le choc dans le tiers initial, même si elles ont encaissé l'ouverture du score à la 10e par Bilka. La pression étasunienne s'est faite plus forte au cours de la période médiane et O'Brien a pu profiter de glisser le puck sous Andrea Brändli à la 24e pour le 2-0. Edwards a ajouté un troisième but en power-play à la 33e, alors que les Suissesses n'ont pas su profiter de leur supériorité numérique juste avant.

Et comme c'est souvent le cas dans les matches face aux Etats-Unis ou au Canada, la Suisse a tiré la langue au fil de la rencontre. Et quatre nouveaux buts sont venus assombrir le tableau par Bilka (42e), Simms (47e), Knight (50e) et Edwards (60e). Comme d'habitude, les joueuses de l'équipe nationale ont eu de la peine à se montrer dangereuses sur la cage adverse avec seulement huit tirs côté helvétique.

Dans le groupe de la Suisse, la Tchéquie s'est là aussi logiquement imposée 4-1 devant l'Autriche. Les filles de Shannon Miller défieront les Tchèques dimanche à 19h.

/ATS