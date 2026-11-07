La Suisse s'incline encore

L'équipe de Suisse a subi sa deuxième défaite de l'Euro Hockey Tour samedi. La troupe de Jan Cadieux s'est inclinée devant la Suède 4-2 à Helsinki.

Mieux entrée dans la rencontre, la Suède a logiquement ouvert le score. Comme face aux Finlandais jeudi, les Suisses ont mal relancé et Stjernborg a pu battre Ludovic Waeber à la 11e. Hormis ce but, le portier de Fribourg a été solide devant son filet.

Les hommes de Jan Cadieux se sont montrés plus inspirés lors du deuxième vingt, comme si la pause avait permis de resserrer quelques boulons. Et sur une pénalité de Jacob De la Rose, c'est Dominik Egli qui a pu égaliser à la 22e d'un tir précis et en profitant d'un bon écran devant le gardien suédois.

A la 27e, la Suisse est même parvenue à faire douter les Scandinaves. Parfaitement servi par Sven Andrigheto et alors que la Suisses jouait à 4 contre 5, c'est Denis Malgin qui a pu donner une longueur d'avance aux Helvètes.

Incapable de profiter d'une deuxième punition contre De la Rose, la sélection rouge à croix blanche a laissé Adam Ollas Mattsson niveler la marque à la 37e.

Au cours de la troisième période, les joueurs de Rikard Grönborg ont retrouvé le même allant que lors des vingt premières minutes. Ils ont tiré 14 fois au but contre trois maigres lancers côté helvétique. A la 47e, Eriksson a pu donner l'avantage au Tre Kronor. Andrighetto a trouvé le montant et manqué l'égalisation et c'est finalement Jacob Larsson, défenseur de Rapperswil, qui a pu valider le succès suédois à la 57e en power-play.

La Suisse va jouer son troisième et dernier match dimanche face à la Tchéquie (13h30).

/ATS