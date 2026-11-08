Deux nouveaux assists pour Roman Josi en NHL

Roman Josi continue de creuser l'écart en tête du classement des meilleurs compteurs suisses de la saison de NHL. Après 17 matches, le Bernois totalise déjà 20 points (2 buts/18 passes décisives).

Samedi, lors de la victoire 3-1 de Nashville contre les St-Louis Blues de Pius Suter, Josi a contribué au deux premiers buts des Predators, héritant au passage de la première étoile de la partie. Après cette quatrième victoire d’affilée, Nashville figure parmi les équipes les plus en forme sur les dix derniers matchs.

Le premier poursuivant de Josi au classement des meilleurs compteurs suisses est Nico Hischier. Le capitaine des New Jersey Devils a délivré une nouvelle passe décisive et totalise désormais 11 points (7 buts/4 passes décisives). Mais pour le Valaisan, la performance de son équipe était encore plus importante.

Avec Timo Meier et Jonas Siegenthaler, il a amorcé un joli renversement de situation face aux New York Islanders au cours du troisième tiers-temps. Menés 4-2 à l'extérieur, les Devils se sont finalement imposés 5-4 après prolongation. Ils ont ainsi signé leur quatrième victoire d’affilée et leur huitième sur leurs neuf derniers matches.

Schmid pas flamboyant

Du côté des Florida Panthers, Akira Schmid était présent devant le filet après avoir passé les deux derniers matches sur le banc. L'Emmentalois n'a toutefois pas pu empêcher la défaite 4-3 à Washington. Son pourcentage d’arrêts (87%) est resté moyen.

Lian Bichsel s'est quant à lui imposé 4-3 avec les Dallas Stars face aux San José Sharks, tout comme Janis Moser victorieux avec Tampa Bay sur la glace du Minnesota Wild (4-3 ap).

Connor McDavid continue pour sa part d'affoler les compteurs. La star canadienne a encore délivré trois assists lors de la victoire d'Edmonton contre Vancouver (4-2) et totalise désormais 47 points en 18 matches (10 buts, 37 assists). Son premier poursuivant n'est autre que son coéquipier allemand Leon Draisaitl (34 points).

/ATS