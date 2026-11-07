Le HC Franches-Montagnes bien à son affaire

Les Jurassiens ont battu Winterthour 5-1 samedi en MyHockey League devant leur public.
Le HC Franches-Montagnes bien à son affaire

Les Jurassiens ont battu Winterthour 5-1 samedi en MyHockey League devant leur public.

Hugo Cerviño et le HCFM ont bien résisté à Winterthour. (Photo : archives Georges Henz) Hugo Cerviño et le HCFM ont bien résisté à Winterthour. (Photo : archives Georges Henz)

Le HC Franches-Montagnes prend le dessus sur un adversaire direct pour le top 6. Les Taignons ont dominé Winterthour 5-1 (2-0 1-0 2-1) samedi à Saignelégier en MyHockey League. Ils ont rapidement coupé court aux velléités de leur adversaire, qui restait sur cinq victoires, en menant déjà 2-0 après un peu plus de 12 minutes de jeu grâce à des buts d’Arnaud Schnegg et Colin Loeffel. Loan Burkhalter a profité d’un jeu de puissance pour donner trois longueurs d’avance à l’équipe locale juste après le premier thé. En entame de dernière période, les hommes de Gary Sheehan ont été punis en infériorité numérique, avant de sceller le score dans les dix dernières minutes de la partie par Karim Bouchareb et un doublé de Colin Loeffel à 5 contre 4. Le HCFM grimpe à la 4e place, à trois points du podium. /emu


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