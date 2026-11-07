La Suisse ne veut pas jouer contre la Russie au Mondial M20

Swiss Ice Hockey a décidé que sa sélection M20 n'affronterait pas la Russie au Mondial juniors ...
La Suisse ne veut pas jouer contre la Russie au Mondial M20

Les jeunes Suisses ne devraient pas affronter la Russie au Mondial M20 cette année.

Photo: Keystone/FR172020 AP/MATT KROHN Photo: Keystone/FR172020 AP/MATT KROHN

Swiss Ice Hockey a décidé que sa sélection M20 n'affronterait pas la Russie au Mondial juniors qui aura lieu au Canada en fin d'année, a-t-elle annoncé samedi.

Cette décision fait suite à la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) de réintégrer la Russie aux compétitions internationales.

"Le Conseil d’administration de Swiss Ice Hockey a pris cette décision à la suite de délibérations intenses et d'un examen minutieux des aspects sportifs, politiques et sociétaux. La décision a été prise d’entente avec les parties prenantes concernées du hockey sur glace suisse", peut-on lire dans un bref communiqué.

C'est la première prise de position de la Fédération suisse depuis le jugement du TAS du 30 octobre. Elle ne concerne toutefois pour l'instant que la sélection M20, alors que plusieurs fédérations européennes (Suède, Finlande, Tchéquie notamment) ont rapidement fait savoir qu'elles ne voudraient pas affronter la Russie lors du Mondial 2027 prévu en Allemagne.

Le Mondial M20 doit se dérouler du 26 décembre au 5 janvier dans la province canadienne de l'Alberta, à Edmonton et à Red Deer. Le premier ministre canadien Mark Carney a déclaré cette semaine qu'il ne permettrait pas aux Russes de participer à cette compétition, en dépit de la décision du TAS.

/ATS


 

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