Davos outsider face à Plzen

Les matches aller des huitièmes de finale de la Champions League commencent mardi. Davos affronte ...
Davos outsider face à Plzen

Filip Zadina va jouer contre Plzen puis se faire opérer.

Photo: KEYSTONE/JUERGEN STAIGER Photo: KEYSTONE/JUERGEN STAIGER

Les matches aller des huitièmes de finale de la Champions League commencent mardi. Davos affronte Plzen, vainqueur de la phase de qualification en remportant ses six matches.

Davos traverse en ce moment une période plus compliquée. Les Grisons ont déjà perdu onze matches de championnat. La saison dernière, ils n’avaient encaissé leur onzième défaite qu’en janvier et n’avaient perdu que 13 parties au total. Les joueurs de Josh Holden peinent à trouver la faille en attaque. Le départ de Matej Stransky n'a pour l'heure pas été compensé. Et les Grisons vont en outre devoir se passer des services de leur meilleur buteur Filip Zadina, absent pendant un mois. Le Tchèque a dû subir une intervention chirurgicale.

Les Tchèques de Plzen ont remporté leurs six matches cette saison sur la scène européenne. Les Tchèques s'étaient imposés 4-2 à Fribourg. Les Davosiens abordent donc cette série aller-retour en qualité d'outsiders. En cas d’égalité après le match retour, la décision se fera en prolongation, puis éventuellement aux tirs au but.

/ATS


 

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