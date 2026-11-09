Hischier inscrit son 500e point, Meier voit double

Hischier et Meier se sont illustrés lors de la victoire 4-0 des Devils à Toronto. Le Valaisan ...
Hischier inscrit son 500e point, Meier voit double

Nico Hischier a dépassé les 500 points en NHL.

Photo: KEYSTONE/AP/Frank Gunn Photo: KEYSTONE/AP/Frank Gunn

Hischier et Meier se sont illustrés lors de la victoire 4-0 des Devils à Toronto. Le Valaisan a franchi la barre des 500 points grâce à un but et un assist et l'Appenzellois a inscrit un doublé.

Tout continue de bien rouler pour New Jersey. Cette nette victoire contre les Maple Leafs est leur cinquième d’affilée et la neuvième sur leurs dix derniers matchs. Nico Hischier en gardera un souvenir particulier. Le capitaine a été l’un des passeurs décisifs sur l'ouverture du score de Timo Meier lors du deuxième tiers. Ce 294e assist est le 500e point de Hischier en saison régulière. Il a célébré ce jubilé en marquant le 3-0 en supériorité numérique en troisième période. Hischier est le troisième Suisse, après Roman Josi (799) et Kevin Fiala (528), à atteindre le plateau des 500 points en NHL.

Meier a lui retrouvé son flair offensif. Car lors des 17 premiers matches de la saison, il n’avait réussi qu’un but et quatre assists.

Connor Hellebuyck a lui réalisé son premier blanchissage pour son cinquième match en tant que gardien des Devils.

Sonn ancien coéquipier aux Jets, Nino Niederreiter, attend depuis un moment de rejoindre le club des 500. Le Grison, bloqué à 499 points, a de nouveau été laissé de côté pour le match contre le Lightining de Janis Moser. Le Seelandais a été le défenseur le plus utilisé avec 19'13 de temps de glace.

/ATS


 

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