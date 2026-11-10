Les Suissesses qualifiées pour les quarts de finale du Mondial

L'équipe de Suisse a validé son billet pour les quarts de finale du Mondial féminin en battant l'Autriche 4-2 mardi à Esbjerg, au Danemark. Mais les Suissesses se sont compliqué la tâche.

Cette victoire acquise au forceps permet à la Suisse d'être assurée de terminer parmi les quatre premières équipes du groupe A, synonyme de qualification pour les quarts de finale. Elle jouera son dernier match de poules mercredi contre l'Allemagne au terme duquel elle connaîtra son premier adversaire dans la phase à élimination directe.

Alina Müller et ses coéquipières ont toutefois joué à se faire peur après un premier tiers-temps qu'elles ont ultradominé. Après 20 minutes, le compteur des tirs cadrés indiquait en effet 20 à 4 en leur faveur, mais le score n'était que de 1-0, acquis grâce à un but de Sinja Leemann (13e).

Les joueuses de Shannon Miller étaient proches de doubler la mise à l'entame de la deuxième période, mais se sont fait surprendre par les Autrichiennes. Theresa Schafzahl a trouvé la faille sur un puck relâché par la gardienne helvétique Andrea Brändli (26e).

Une réaction d'orgueil

Pire, les Helvètes ont dû courir après le score après avoir encaissé un deuxième but à 4 contre 5, signé Lena Daubock (34e). Mais Alina Müller, la star de l'équipe, a pris les choses en mains pour égaliser neuf secondes après l'engagement qui a suivi.

La Suisse a ensuite joué de malchance. Müller a touché le poteau (36e) puis Ivana Wey a vu sa réussite être annulée après un coach challenge autrichien.

Wey, qui avait marqué le premier but suisse dans le tournoi lors de la victoire contre la Tchéquie (2-1) après la déroute contre les Etats-Unis (7-0), a finalement fait pencher la balance en faveur des Suissesses. Celle qui évolue en NCAA a trouvé la lucarne autrichienne en power-play (45e). Et en fin de match, Müller a classé l'affaire dans la cage vide (60e).

/ATS