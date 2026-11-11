Les Jets mettent fin à la série des Devils

Après cinq victoires consécutives, les New Jersey Devils ont chuté sur la glace de Winnipeg, mardi en NHL (4-2). Pius Suter a de son côté marqué un but lors du succès de St-Louis contre Detroit (3-2).

Les Devils ont tout perdu dans le troisième tiers-temps après être revenus de 2-0 à 2-2. Aucun des trois Suisses du New Jersey - Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler - n'a inscrit son nom sur la feuille des compteurs. Dans le camp des Jets, Nino Niederreiter était encore surnuméraire.

Le Zurichois Pius Suter a en revanche trouvé les filets lors de la victoire 3-2 des St-Louis Blues face aux Detroit Red Wings. En convertissant une passe d'Alexeï Toroptschenko, il a inscrit, lors de son 446e match de saison régulière en NHL, son 100e but et son 200e point. Pour les Blues, il s'agit de la première victoire après trois défaites consécutives.

Tout comme les Jets, les Nashville Predators de Roman Josi se sont également imposés. Ils ont battu les Los Angeles Kings 3-0. Du côté des Florida Panthers, le gardien bernois Akira Schmid n'a pas été aligné lors de la victoire 4-1 contre les Columbus Blue Jackets.

/ATS