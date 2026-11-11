Genève et Fribourg se retrouvent en Champions League

Genève-Servette et Fribourg-Gottéron s'affrontent mercredi en 8es de finale aller de Champions ...
Genève et Fribourg se retrouvent en Champions League

Genève et Fribourg se retrouvent en Coupe d'Europe.

Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Genève-Servette et Fribourg-Gottéron s'affrontent mercredi en 8es de finale aller de Champions Hockey League (19h45). Les deux équipes veulent prendre l'avantage avant le match retour.

Les deux clubs romands se retrouvent moins de deux semaines après s'être affrontés en National League. Le GSHC s'était imposé 1-0 à Fribourg grâce à un unique but de Johnny Kneubuehler, peu avant la trêve internationale.

Les Aigles et les Dragons ont plutôt bien négocié le tour préliminaire de la compétition, terminant respectivement 7es et 10es du classement composé de 24 équipes. Seuls les 16 premiers se qualifiaient pour les 8es de finale.

Vainqueurs de la compétition en 2024, les Genevois font face à une équipe entraînée par un habitué. Le Suédois Roger Rönnerg, qui a mené Gottéron à son premier sacre national la saison dernière, a gagné quatre fois la CHL avec Frölunda entre 2016 et 2020.

Le match retour aura lieu mercredi 18 novembre à Fribourg.

/ATS


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