Connor McDavid poursuit ses débuts records en NHL

Connor McDavid est toujours inarrêtable avec les Edmonton Oilers en ce début de saison. Il réalise l'un des meilleurs démarrages de l'histoire de la ligue.

McDavid est devenu lundi le quatrième joueur de l'histoire de la NHL à lancer une saison avec au moins un point dans 19 matches de suite. Le Canadien est le premier joueur à réussir cette performance dans la meilleure ligue du monde depuis Dany Heatley (22 matches en 2005). Les autres sont Wayne Gretzky (qui l'a réalisée trois fois, la plus longue étant de 51 rencontres en 1983/84) et Mats Sundin (30 matches en 1992).

Lors de la victoire 3-1 contre les New York Rangers, le capitaine des Oilers a inscrit le premier but, avant un doublé de son compère Leon Draisaitl, meilleur buteur de la NHL avec 18 réalisations en 19 rencontres. McDavid domine la ligue avec un total de 48 points (11 buts, 37 assists) depuis le début de la campagne. Il a toutefois vu sa séquence de 18 matches de suite avec une mention d’aide prendre fin.

/ATS