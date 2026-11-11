Le 1000e match de Genoni interrompu par la pluie

Insolite: le 1000e match en National League de Leonardo Genoni contre Ambri à Zoug a dû être interrompu à la 9e pour une fuite d'eau dans le toit de la patinoire.

Fleuri et logiquement célébré avant la partie, Leonardo Genoni va devoir remettre son 1000e match à une date ultérieure. La faute à une satanée fuite d'eau dans le toit de la patinoire de Zoug, pourtant récemment réouverte après plusieurs mois de travaux.

Après 8'16, la décision a été prise de renvoyer la partie pour la santé des joueurs, puisque la glace était ramollie par l'eau tombant du toit.

Genoni sera le premier gardien à atteindre le cap des 1000 matches en première division. Il devra juste patienter. Le gardien de Zoug et de l’équipe de Suisse aura une nouvelle occasion vendredi lors du match à domicile contre Rapperswil, si les dégâts sont réparés d’ici là. Cette saison, Zoug n’a disputé que trois matches à domicile en raison des travaux de rénovation de l’OYM Hall.

/ATS