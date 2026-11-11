Fribourg dynamite Genève aux Vernets

Fribourg a un patin et demi en quarts de finale de la Champions League. Les Dragons ont dominé Genève 6-1 aux Vernets lors du match aller des huitièmes de finale mercredi.

Même si rien n'est joué tant que le deuxième match n'est pas joué, on voit mal comment Fribourg pourrait laisser échapper cette qualification pour les quarts de finale. Aux Vernets, les joueurs de Roger Rönnberg étaient simplement plus prêts que ceux de Sam Hallam.

Les Dragons ont profité de leur premier jeu de puissance pour déjouer Joren van Pottelberghe. A la 11e et à la suite d'une pénalité contre Nicolas Müller, c'est Ludvig Johnson qui a ouvert le score en trouvant le...visage de Simon Le Coultre pour dévier le puck au fond des filets grenat.

Les Fribourgeois ont été de tous les bons coups. A la 15e, ils ont cru inscrire le 2-0, mais les arbitres ont annulé cette réussite pour une cage déplacée. Qu'à cela ne tienne, Marcus Sörensen a poussé le puck au fond à la 18e pour donner deux longueurs d'avance à ses couleurs.

Les Dragons ont à nouveau usé d'un rebond favorable pour ajouter le 3-0. A la 24e, le centre de Kapla a trouvé le patin droit de Chanton pour battre une troisième fois van Pottelberghe.

Kevin Nicolet a inscrit le 4-0 à la 33e et Genève a sauvé l'honneur en power-play par Verboon à la 36e. Malgré le retour de Manninen, Genève n'a jamais semblé dans le rythme

Juste avant la deuxième pause, Henauer et Rathgeb ont été renvoyés au vestiaire pour des coups de canne au visage. Fribourg a parachevé son succès à la 48e en infériorité numérique grâce à Schmid et par Nicolet, encore lui, à la 55e.

/ATS