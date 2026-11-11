La Suisse s'incline face à l'Allemagne

L'équipe de Suisse a été battue pour son quatrième match au Mondial féminin mercredi à Esbjerg ...
La Suisse s'incline face à l'Allemagne

Le but annulé des Allemandes qui a pourtant lancé leur révolte.

Photo: KEYSTONE/AP/Petr David Josek Photo: KEYSTONE/AP/Petr David Josek

L'équipe de Suisse a été battue pour son quatrième match au Mondial féminin mercredi à Esbjerg, au Danemark. Les Suissesses ont courbé l'échine 3-1 face à l'Allemagne.

Un arrière-goût de raté pour ce quatrième et dernier match du tour de qualification côté helvétique. Il y avait clairement mieux à faire. La Suisse menait en effet 1-0 grâce à Baechler dès la 9e. Et même si tout n'était pas parfait, les joueuses de Shannon Miller tenaient le couteau par le manche. Puis juste après la mi-match, les choses se sont assombries. Tout est parti d'un but annulé pour une obstruction sur la gardienne Saskia Maurer.

Plutôt que d'être affectées par ce coup du sort, les Allemandes ont réagi en égalisant à la 34e par Kluge. Pire, 55 secondes plus tard, Jobst-Smith a permis aux Germaniques de passer devant. Et à la 43e, c'est Nix qui a enfoncé le clou. Les Suissesses se sont montrées trop gentilles durant cette phase. Et au troisième tiers lorsqu'elles ont bénéficié de vingt secondes de double supériorité numérique, elles n'ont pas su en faire grand-chose.

Pour connaître l'adversaire des Suissesses en quarts de finale, il s'agira d'attendre le résultat du dernier match du groupe qui se tient à 19h mercredi soir entre les Etats-Unis et la Tchéquie. Les Américaines devraient logiquement s'imposer et aider les Suissesses à terminer troisièmes de leur groupe et donc à éviter le Canada en quarts de finale. Elles affronteraient alors la Suède, qu'elles ont déjà défié lors du récent Euro Hockey Tour.

/ATS


 

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