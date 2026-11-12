Le HC Franches-Montagnes renversé chez le leader

La troupe de Gary Sheehan s’est inclinée à Dübendorf 3-2 mercredi soir en MyHockey League. ...
Le HC Franches-Montagnes renversé chez le leader

La troupe de Gary Sheehan s’est inclinée à Dübendorf 3-2 mercredi soir en MyHockey League. Son power-play n’a pas trouvé la clé face à la formation zurichoise.

Il n'a pas manqué grand-chose à Gary Sheehan et au HC Franches-Montagnes pour faire tomber le leader de MyHockey League. (Photo : archives Georges Henz). Il n'a pas manqué grand-chose à Gary Sheehan et au HC Franches-Montagnes pour faire tomber le leader de MyHockey League. (Photo : archives Georges Henz).

Le HC Franches-Montagnes chute de peu chez le leader de MyHockey League. Il a été battu à Dübendorf 3-2 mercredi soir. Les Jurassiens se sont fait renverser dans l’ultime période. Les hockeyeurs taignons ont su mener 2-0 grâce à Jérémy Chèvre (8e) et Arnaud Schnegg (25e) sur la glace zurichoise. Ils ont vu le leader revenir à hauteur grâce à ses deux seuls power-play (34e et 45e) avant de passer l’épaule dans la foulée (46e). Le HCFM n’a, lui, pas trouvé l’ouverture en supériorité numérique malgré trois possibilités.

Avec ce revers, les protégés de Gary Sheehan se retrouvent à la 6e place du classement et se voient être repoussés à six longueurs du podium. /msc


 

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