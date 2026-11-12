Mondial M20: Le Canada refuse d'accorder des visas à la Russie

La Russie ne devrait pas pouvoir jouer le Mondial M20 au Canada. Les autorités refusent d'accorder ...
Mondial M20: Le Canada refuse d'accorder des visas à la Russie

Les jeunes Russes ne pourront pas se rendre au Canada, comme c'était le cas il y a dix ans, ici à Toronto.

Photo: Keystone/AP The Canadian Press/CHRIS YOUNG Photo: Keystone/AP The Canadian Press/CHRIS YOUNG

La Russie ne devrait pas pouvoir jouer le Mondial M20 au Canada. Les autorités refusent d'accorder des visas à la délégation, tout juste réintégrée par le TAS.

Malgré la décision du TAS autorisant son retour, l'équipe nationale russe des moins de 20 ans ne pourra pas participer au prochain championnat du monde au Canada. Selon plusieurs médias, les autorités canadiennes refusent d'accorder aux joueurs russes les visas d'entrée nécessaires pour le tournoi qui se déroulera du 26 décembre au 5 janvier.

Les autorités auraient informé tant la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) que la Fédération canadienne de hockey sur glace de cette décision. Selon le secrétaire d’État aux Sports, Adam van Koeverden, cette sentence s’applique également aux joueurs disposant déjà d’un visa valide.

La Suisse avait annoncé son refus

Le refus annoncé par la Suisse d’affronter la Russie lors du Championnat du monde M20 devrait donc devenir caduc. Swiss Ice Hockey avait déclaré la semaine dernière ne pas vouloir disputer le match contre la Russie prévu le 27 décembre.

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) avait auparavant décidé que les équipes russes devaient à nouveau être admises aux compétitions de l’IIHF. La Russie avait alors été réintégrée dans le calendrier du Championnat du monde M20. Plusieurs nations avaient toutefois annoncé qu’elles ne joueraient pas contre la Russie.

/ATS


 

Actualités suivantes

Roman Josi franchit la barre des 800 points

Roman Josi franchit la barre des 800 points

Hockey    Actualisé le 12.11.2026 - 08:25

Le HC Franches-Montagnes renversé chez le leader

Le HC Franches-Montagnes renversé chez le leader

Hockey    Actualisé le 12.11.2026 - 04:42

Fribourg dynamite Genève aux Vernets

Fribourg dynamite Genève aux Vernets

Hockey    Actualisé le 11.11.2026 - 22:19

Le 1000e match de Genoni interrompu par la pluie

Le 1000e match de Genoni interrompu par la pluie

Hockey    Actualisé le 11.11.2026 - 21:19

Articles les plus lus

Le 1000e match de Genoni interrompu par la pluie

Le 1000e match de Genoni interrompu par la pluie

Hockey    Actualisé le 11.11.2026 - 21:19

La Suisse s'incline face à l'Allemagne et défiera la Suède

La Suisse s'incline face à l'Allemagne et défiera la Suède

Hockey    Actualisé le 11.11.2026 - 22:04

Fribourg dynamite Genève aux Vernets

Fribourg dynamite Genève aux Vernets

Hockey    Actualisé le 11.11.2026 - 22:19

Le HC Franches-Montagnes renversé chez le leader

Le HC Franches-Montagnes renversé chez le leader

Hockey    Actualisé le 12.11.2026 - 04:42

Les Jets mettent fin à la série des Devils

Les Jets mettent fin à la série des Devils

Hockey    Actualisé le 11.11.2026 - 08:25

Le 1000e match de Genoni interrompu par la pluie

Le 1000e match de Genoni interrompu par la pluie

Hockey    Actualisé le 11.11.2026 - 21:19

La Suisse s'incline face à l'Allemagne et défiera la Suède

La Suisse s'incline face à l'Allemagne et défiera la Suède

Hockey    Actualisé le 11.11.2026 - 22:04

Fribourg dynamite Genève aux Vernets

Fribourg dynamite Genève aux Vernets

Hockey    Actualisé le 11.11.2026 - 22:19

Un duel romand en huitièmes de finale

Un duel romand en huitièmes de finale

Hockey    Actualisé le 11.11.2026 - 04:28

Genève et Fribourg se retrouvent en Champions League

Genève et Fribourg se retrouvent en Champions League

Hockey    Actualisé le 11.11.2026 - 04:30

Les Jets mettent fin à la série des Devils

Les Jets mettent fin à la série des Devils

Hockey    Actualisé le 11.11.2026 - 08:25

La Suisse s'incline face à l'Allemagne et défiera la Suède

La Suisse s'incline face à l'Allemagne et défiera la Suède

Hockey    Actualisé le 11.11.2026 - 22:04