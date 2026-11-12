Deux clubs de Swiss League candidats pour la montée

En Swiss League, deux clubs visent une promotion dans l'élite cette saison. Outre La Chaux-de-Fonds ...
Deux clubs de Swiss League candidats pour la montée

Sébastien Pico, CEO du club, a confirmé la volonté du HC Viège d'obtenir un droit à la promotion.

Photo: Keystone/ANTHONY ANEX Photo: Keystone/ANTHONY ANEX

En Swiss League, deux clubs visent une promotion dans l'élite cette saison. Outre La Chaux-de-Fonds, Viège a également déposé dans les délais un dossier en ce sens auprès de la ligue.

C'est ce qu'a confirmé Sébastien Pico, CEO de Viège, à Keystone-ATS. Lundi soir, les Valaisans sont attendus à Ittigen pour une audition devant la ligue. "Nous partons du principe que nous remplirons toutes les conditions requises, de sorte que, si nous réussissons sur le plan sportif, rien ne devrait s'opposer à notre promotion", a déclaré M. Pico.

Pour prétendre à une montée, il faut non seulement respecter les exigences en matière d’infrastructures et d’économie, mais surtout remporter les play-off de Swiss League puis le play-out. Actuellement, Viège occupe la 3e place du classement derrière Sierre et Bâle, tandis que La Chaux-de-Fonds est cinquième.

Sierre et Bâle visent un futur plus éloigné

Le tenant du titre, le HC Sierre, ne s’est pas porté candidat à la montée cette saison. L’année dernière, la candidature du club valaisan avait été rejetée. Ce dernier vise une promotion pour l'horizon 2028/29.

Bâle a également renoncé à se porter candidat cette saison. Les Bâlois ont toutefois annoncé leur intention de déposer leur dossier dès la saison prochaine et de revenir dans la meilleure ligue du pays au plus tard en 2032.

/ATS


 

Actualités suivantes

Mondial M20: Le Canada refuse d'accorder des visas à la Russie

Mondial M20: Le Canada refuse d'accorder des visas à la Russie

Hockey    Actualisé le 12.11.2026 - 10:40

Roman Josi franchit la barre des 800 points

Roman Josi franchit la barre des 800 points

Hockey    Actualisé le 12.11.2026 - 08:25

Le HC Franches-Montagnes renversé chez le leader

Le HC Franches-Montagnes renversé chez le leader

Hockey    Actualisé le 12.11.2026 - 04:42

Fribourg dynamite Genève aux Vernets

Fribourg dynamite Genève aux Vernets

Hockey    Actualisé le 11.11.2026 - 22:19

Articles les plus lus

Le 1000e match de Genoni interrompu par la pluie

Le 1000e match de Genoni interrompu par la pluie

Hockey    Actualisé le 11.11.2026 - 21:19

Fribourg dynamite Genève aux Vernets

Fribourg dynamite Genève aux Vernets

Hockey    Actualisé le 11.11.2026 - 22:19

Le HC Franches-Montagnes renversé chez le leader

Le HC Franches-Montagnes renversé chez le leader

Hockey    Actualisé le 12.11.2026 - 04:42

Roman Josi franchit la barre des 800 points

Roman Josi franchit la barre des 800 points

Hockey    Actualisé le 12.11.2026 - 08:25

Le 1000e match de Genoni interrompu par la pluie

Le 1000e match de Genoni interrompu par la pluie

Hockey    Actualisé le 11.11.2026 - 21:19

La Suisse s'incline face à l'Allemagne et défiera la Suède

La Suisse s'incline face à l'Allemagne et défiera la Suède

Hockey    Actualisé le 11.11.2026 - 22:04

Fribourg dynamite Genève aux Vernets

Fribourg dynamite Genève aux Vernets

Hockey    Actualisé le 11.11.2026 - 22:19

Le HC Franches-Montagnes renversé chez le leader

Le HC Franches-Montagnes renversé chez le leader

Hockey    Actualisé le 12.11.2026 - 04:42

Genève et Fribourg se retrouvent en Champions League

Genève et Fribourg se retrouvent en Champions League

Hockey    Actualisé le 11.11.2026 - 04:30

Les Jets mettent fin à la série des Devils

Les Jets mettent fin à la série des Devils

Hockey    Actualisé le 11.11.2026 - 08:25

Le 1000e match de Genoni interrompu par la pluie

Le 1000e match de Genoni interrompu par la pluie

Hockey    Actualisé le 11.11.2026 - 21:19

La Suisse s'incline face à l'Allemagne et défiera la Suède

La Suisse s'incline face à l'Allemagne et défiera la Suède

Hockey    Actualisé le 11.11.2026 - 22:04