Mondial: La Suisse veut se rappeler les JO contre la Suède

La Suisse affronte la Suède en quart de finale du Mondial. Une équipe qu'Alina Müller et ses coéquipières avaient battue pour décrocher le bronze lors des derniers Jeux olympiques.

La Suisse garde ses chances de remporter une première médaille dans un Mondial depuis 2012 (bronze), mais la prochaine étape vers cet objectif s'annonce très serrée. Les filles de Shannon Miller, qui ont terminé 3es de leur poule, auront fort à faire contre la Suède, 2e de l'autre groupe.

Les deux nations se connaissent bien, puisqu'elles s'affrontent régulièrement dans le cadre de l'Euro Hockey Tour. Sur les trois derniers affrontements (entre août et octobre), la Suisse a gagné le premier (4-2), avant de s'incliner 5-0 puis 1-0 ap. Mais les Helvètes se rappelleront surtout leur victoire dans le duel pour la médaille de bronze aux derniers Jeux olympiques, remporté 2-1 ap grâce à un but décisif de Müller.

Les Suissesses devront au contraire oublier, ou améliorer, leur dernière prestation face à l'Allemagne mercredi (défaite 3-1). Cette défaite laisse un arrière-goût de raté, après des succès contre les Tchèques et les Autrichiennes.

/ATS