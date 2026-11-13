Fiala signe un assist pour son retour après neuf mois

Kevin Fiala est de retour! Le Saint-Gallois de 30 ans a réussi un assist lors de la défaite des Los Angeles Kings face aux New York Islanders.

Il y avait beaucoup d'émotions dans la nuit de jeudi à vendredi pour celui qui n'avait plus disputé de match depuis le mois de février. Neuf mois depuis sa sortie sur une civière lors du match de poule aux JO contre le Canada à la suite d'une charge de Tom Wilson.

L'attaquant des Kings a passé 16'37 sur la glace dont 3'21 en power-play. Il a distribué trois mises en échec sans toutefois tirer au but.

Comme Fiala, Timo Meier a également délivré un assist lors de la victoire 5-2 des New Jersey Devils face aux Washington Capitals. Les Devils ont remporté six de leurs sept derniers matchs.

Janis Moser. Pius Suter et Akira Schmid ont eux aussi quitté la glace avec le sourire. Moser et le Lightning se sont imposés 3-1 face aux Blue Jackets. Le Seelandais a passé près de 24 minutes sur la glace. St-Louis a remporté un match sans but, puisqu'il a fallu les tirs au but pour décider d'un succès 1-0 contre Utah.

Schmid a lui réalisé 24 arrêts et aidé les Panthers à dominer les Red Wings 5-4. Quant à Lian Bichsel, il n'a disputé que deux shifts avec Dallas dans la défaite 8-3 face à Winnipeg (sans Niederreiter, laissé de côté). Il a dû rejoindre le vestiaire pour une blessure au bas du corps.

/ATS