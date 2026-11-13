La Russie menace l'Allemagne

La Fédération russe de hockey sur glace a menacé l'Allemagne, pays hôte du Mondial 2027, de réclamer des dommages et intérêts. Ceci au cas où elle serait à nouveau exclue du Championnat du monde.

Une requête en ce sens aurait déjà été déposée auprès de la commission d'éthique de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF), a déclaré le président de la fédération russe, Vladislav Tretiak, selon l'agence de presse Tass. Cette affaire s'inscrit dans le contexte du débat houleux autour de la réadmission des équipes russes de hockey sur glace par le Tribunal arbitral du sport (TAS) et des menaces de boycott qui s'en sont suivies de la part de plusieurs pays.

Le Canada, pays hôte du Mondial M20 à la fin de l’année, avait annoncé qu’il n’accorderait pas de visas à la sélection russe. En Allemagne, où le Championnat du monde masculin doit se dérouler en 2027, le gouvernement avait déclaré qu’il serait "impossible" d’organiser la compétition si la Russie y participait. Plusieurs pays, à l’instar de la Finlande, championne du monde, ne souhaitent pas affronter les Russes.

Violation des principes de la Charte olympique

Tretiak, a réagi à l’issue d’une réunion avec le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, et d’autres responsables sportifs. "Si le Canada et l'Allemagne refusent la participation des Russes, nous exigerons une indemnisation, imposerons le déplacement des compétitions et infligeront des sanctions aux organisateurs", a déclaré l’ancien gardien de la Sbornaïa.

Vladimir Poutine a également déclaré vouloir faire valoir, par le biais de la justice sportive, le droit des athlètes russes à participer à des compétitions internationales. "Nous devons poursuivre cette voie juridique et faire respecter les décisions prises, y compris celles du TAS. Car la partie adverse ignore le système juridique dans ce domaine et bafoue de fait tous les principes de la Charte olympique", a déclaré Poutine, selon l'agence Tass.

L’Allemagne s’inquiète

La Fédération allemande avait déjà demandé à l’IIHF de clarifier rapidement cette délicate question. « Nous comprenons qu’une solution ne peut pas tomber du ciel du jour au lendemain. Mais la faire traîner encore pendant plusieurs semaines nous semble inconcevable », a déclaré Frank Lutz, président du conseil d’administration de la DEB. Pour le pays hôte des Championnats du monde, la réadmission de la Russie et les conséquences possibles pour le tournoi représentent, selon le président de la DEB, un « risque économique significatif ».

/ATS