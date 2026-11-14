Le HC Ajoie signe Leevi Tukiainen et prolonge deux attaquants

Le club jurassien de National League a officialisé samedi soir l’arrivée du Finlandais pour ...
Le HC Ajoie signe Leevi Tukiainen et prolonge deux attaquants

Le club jurassien de National League a officialisé samedi soir l’arrivée du Finlandais pour les deux prochaines saisons. Il a aussi annoncé les prolongations de Jerry Turkulainen et Kyen Sopa.

Le HC Ajoie comptera un nouveau Finlandais l'hiver prochain, en la personne de Leevi Tukiainen. (Photo : KEYSTONE/Georgios Kefalas). Le HC Ajoie comptera un nouveau Finlandais l'hiver prochain, en la personne de Leevi Tukiainen. (Photo : KEYSTONE/Georgios Kefalas).

Le HC Ajoie assure déjà ses bases offensives en vue de la prochaine saison de National League de hockey sur glace. Le club jurassien a officialisé ce samedi soir avant le coup d’envoi du match contre Davos à Porrentruy la signature de Leevi Tukiainen. L’attaquant finlandais de 26 ans débarquera l’hiver prochain au HCA en provenance de JYP Jyväskylä en première division finlandaise. Il a paraphé un contrat de deux saisons jusqu’en 2029. L’offensif d’1m82 a totalisé 76 buts et 61 assists en 265 matches de Liiga. Il est décrit comme un « attaquant technique [qui] viendra renforcer notre avant-garde », se réjouit le directeur sportif Julien Vauclair dans le communiqué du club.


Deux joueurs prolongés

Les dirigeants ajoulots ont aussi annoncé les prolongations de deux attaquants. Le Finlandais Jerry Turkulainen poursuit son aventure ajoulote d’une année, jusqu’en 2028, alors que le St-Gallois Kyen Sopa griffera la glace de la Raiffeisen Arena pour deux saisons supplémentaires et portera donc le maillot « jaune et noir » jusqu’en 2029. « La prolongation de ces deux joueurs prouve leur attachement au projet ajoulot et envoie un signal fort », apprécie Julien Vauclair. /nmy-rce-comm


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