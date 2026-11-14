Josi marque le tir au but de la victoire

Roman Josi a marqué le penalty décisif, offrant aux Nashville Predators une victoire 3-2 à ...
Josi marque le tir au but de la victoire

Roman Josi a été le héros de la soirée à Las Vegas.

Photo: Keystone/AP/JOHN LOCHER Photo: Keystone/AP/JOHN LOCHER

Roman Josi a marqué le penalty décisif, offrant aux Nashville Predators une victoire 3-2 à l'extérieur face à Las Vegas. Il a également délivré un assist.

Le capitaine suisse a ainsi été décisif à deux reprises dans la nuit de vendredi à samedi. À la 50e minute, c'est grâce à une passe décisive qu'il a permis l'égalisation à 2-2, qui a conduit les Predators en prolongation.

Lors des tirs au but, les Golden Knights ont d’abord pris l’avantage. Le Suédois Filip Forsberg a égalisé en tant que troisième tireur des Predators, permettant ainsi à son équipe de rester dans la partie.

Après que Jack Eichel eut raté son tir pour Las Vegas, Josi s’est élancé. Le Bernois est parti depuis l'aile droite et a contourné le but par le côté, avant d'envoyer le puck à mi-hauteur près du poteau droit, offrant ainsi aux Predators leur septième victoire d'affilée.

Nashville a remporté 10 de ses 13 derniers matches et pointe à la deuxième place de la Division Centrale. Les Predators présentent le 9e meilleur bilan de la ligue.

/ATS


 

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