Samuel Tilkanen, l’homme de l’ombre

Un Finlandais peut en cacher des autres au HC Ajoie. L’entraîneur principal Ville Peltonen est assisté par Petteri Nummelin, arrivé dans le Jura en 2022, et par Samuel Tilkanen qui a débarqué avec lui il y a quelques mois. Après avoir fait ses gammes chez les équipes juniors de TPS Turku, en Finlande, ce dernier a posé ses valises il y a dix ans à Berne. Il officiait alors en tant qu’assistant de Kari Jalonen, au même titre qu’un certain… Ville Peltonen. Après quatre saisons passées dans la capitale, Tilkanen est retourné dans son pays natal pour assister Ville Peltonen à HIFK. A nouveau, il a passé quatre hivers à HIFK avant de filer à Genève, toujours aux côtés de Peltonen. Inséparable, le duo a aussi fait partie du staff finlandais lors du titre mondial et du bronze olympique de cette année.





Le soin du détail

De nombreux joueurs du HC Ajoie reconnaissent le travail de titan assumé par Samuel Tilkanen qui observe chaque détail à la vidéo. « L’important, c’est que je sache tout de la tactique de l’adversaire, c’est mon but. On ne dit pas tout aux joueurs, mais notre staff veut être prêt à réagir à chaque situation et à prendre les bonnes décisions aux bons moments », souligne le Finlandais de 37 ans. Sourire aux lèvres, ce dernier avoue qu’il ne compte pas les heures qu’il passe derrière son écran, « pour ne pas devenir fou ». Complice, il attache beaucoup d’importance à la relation individuelle avec les joueurs et à la communication. « Dans le coaching, le plus difficile, c’est la transmission aux joueurs. Il est impossible de leur donner toutes les informations collectées. On chargerait trop leur tête et ça rendrait leur jeu plus lent et moins bon », note-t-il. Samuel Tilkanen précise encore qu’il est important d’individualiser l’approche, car chaque joueur dispose d’une certaine tolérance à la digestion d’informations.