Samuel Tilkanen, l’homme de l’ombre

A 37 ans, le Finlandais est le bras droit de Ville Peltonen au HC Ajoie. Spécialiste de l’analyse ...
Samuel Tilkanen, l’homme de l’ombre

A 37 ans, le Finlandais est le bras droit de Ville Peltonen au HC Ajoie. Spécialiste de l’analyse vidéo, il ne veut rien laisser au hasard.

Samuel Tilkanen est l'un des entraîneurs assistants du HC Ajoie. (Photo : Georges Henz) Samuel Tilkanen est l'un des entraîneurs assistants du HC Ajoie. (Photo : Georges Henz)

Un Finlandais peut en cacher des autres au HC Ajoie. L’entraîneur principal Ville Peltonen est assisté par Petteri Nummelin, arrivé dans le Jura en 2022, et par Samuel Tilkanen qui a débarqué avec lui il y a quelques mois. Après avoir fait ses gammes chez les équipes juniors de TPS Turku, en Finlande, ce dernier a posé ses valises il y a dix ans à Berne. Il officiait alors en tant qu’assistant de Kari Jalonen, au même titre qu’un certain… Ville Peltonen. Après quatre saisons passées dans la capitale, Tilkanen est retourné dans son pays natal pour assister Ville Peltonen à HIFK. A nouveau, il a passé quatre hivers à HIFK avant de filer à Genève, toujours aux côtés de Peltonen. Inséparable, le duo a aussi fait partie du staff finlandais lors du titre mondial et du bronze olympique de cette année.


Le soin du détail

De nombreux joueurs du HC Ajoie reconnaissent le travail de titan assumé par Samuel Tilkanen qui observe chaque détail à la vidéo. « L’important, c’est que je sache tout de la tactique de l’adversaire, c’est mon but. On ne dit pas tout aux joueurs, mais notre staff veut être prêt à réagir à chaque situation et à prendre les bonnes décisions aux bons moments », souligne le Finlandais de 37 ans. Sourire aux lèvres, ce dernier avoue qu’il ne compte pas les heures qu’il passe derrière son écran, « pour ne pas devenir fou ». Complice, il attache beaucoup d’importance à la relation individuelle avec les joueurs et à la communication. « Dans le coaching, le plus difficile, c’est la transmission aux joueurs. Il est impossible de leur donner toutes les informations collectées. On chargerait trop leur tête et ça rendrait leur jeu plus lent et moins bon », note-t-il. Samuel Tilkanen précise encore qu’il est important d’individualiser l’approche, car chaque joueur dispose d’une certaine tolérance à la digestion d’informations.

Samuel Tilkanen, derrière Ville Peltonen. Le duo s'apprécie et travaille ensemble depuis de longues années. (Photo : archives Jonathan Vallat) Samuel Tilkanen, derrière Ville Peltonen. Le duo s'apprécie et travaille ensemble depuis de longues années. (Photo : archives Jonathan Vallat)

Heureux de retrouver la compétition

La réception de Davos ce samedi marque la fin de la trêve internationale pour le HC Ajoie. Samuel Tilkanen n’en est pas mécontent : « L’attente a été longue mais ces deux semaines ont été bénéfiques pour soigner les bobos et retrouver des joueurs en forme », salue le Nordique. Si ce dernier ouvre la porte à un futur en tant qu’entraîneur principal, il a plaisir à œuvrer actuellement aux côtés de Ville Peltonen : « Il m’encourage toujours pour que je sois meilleur », affirme-t-il. Nul doute, Samuel Tilkanen cultive le plaisir du jeu par le travail... et son ami Ville aussi ! /mle

HC Ajoie - Davos, match à vivre en direct sur RFJ à partir de 19h30


 

Fait partie du dossier «HC Ajoie»

Rubriques du dossier
Julien Vauclair : « On sait qu’il y a encore une marge de progression »

Julien Vauclair : « On sait qu’il y a encore une marge de progression »

Les partants redonnent le sourire au HCA

Les partants redonnent le sourire au HCA

Le HCA tombe sur un os

Le HCA tombe sur un os

Noah Patenaude reste au HC Ajoie

Noah Patenaude reste au HC Ajoie

Actualités suivantes

Josi marque le tir au but de la victoire

Josi marque le tir au but de la victoire

Hockey    Actualisé le 14.11.2026 - 08:31

Fribourg battu aux tirs au but dans le derby contre Berne

Fribourg battu aux tirs au but dans le derby contre Berne

Hockey    Actualisé le 13.11.2026 - 22:37

La Suisse encore éliminée en quart de finale du Mondial

La Suisse encore éliminée en quart de finale du Mondial

Hockey    Actualisé le 13.11.2026 - 21:37

La Russie menace l'Allemagne

La Russie menace l'Allemagne

Hockey    Actualisé le 13.11.2026 - 10:13

Articles les plus lus

Fiala signe un assist pour son retour après neuf mois

Fiala signe un assist pour son retour après neuf mois

Hockey    Actualisé le 13.11.2026 - 08:19

La Russie menace l'Allemagne

La Russie menace l'Allemagne

Hockey    Actualisé le 13.11.2026 - 10:13

La Suisse encore éliminée en quart de finale du Mondial

La Suisse encore éliminée en quart de finale du Mondial

Hockey    Actualisé le 13.11.2026 - 21:37

Fribourg battu aux tirs au but dans le derby contre Berne

Fribourg battu aux tirs au but dans le derby contre Berne

Hockey    Actualisé le 13.11.2026 - 22:37

Mondial: La Suisse veut se rappeler les JO contre la Suède

Mondial: La Suisse veut se rappeler les JO contre la Suède

Hockey    Actualisé le 13.11.2026 - 04:07

Fiala signe un assist pour son retour après neuf mois

Fiala signe un assist pour son retour après neuf mois

Hockey    Actualisé le 13.11.2026 - 08:19

La Russie menace l'Allemagne

La Russie menace l'Allemagne

Hockey    Actualisé le 13.11.2026 - 10:13

La Suisse encore éliminée en quart de finale du Mondial

La Suisse encore éliminée en quart de finale du Mondial

Hockey    Actualisé le 13.11.2026 - 21:37

Cap sur Genève pour Valentin Nussbaumer

Cap sur Genève pour Valentin Nussbaumer

Hockey    Actualisé le 12.11.2026 - 20:18

Bienne proche de faire chuter le leader Zurich

Bienne proche de faire chuter le leader Zurich

Hockey    Actualisé le 12.11.2026 - 22:43

Mondial: La Suisse veut se rappeler les JO contre la Suède

Mondial: La Suisse veut se rappeler les JO contre la Suède

Hockey    Actualisé le 13.11.2026 - 04:07

Fiala signe un assist pour son retour après neuf mois

Fiala signe un assist pour son retour après neuf mois

Hockey    Actualisé le 13.11.2026 - 08:19