Ajoie engage un attaquant finlandais et prolonge deux joueurs

Avant le match contre Davos samedi, Ajoie a offert trois bonnes nouvelles à ses supporters. Un nouvel étranger arrivera en 2027 et deux cadres ont prolongé leur aventure.

Pour compenser le départ de Kristian Tanus vers Zoug, le club jurassien a signé pour deux saisons Leevi Tukiainen. A 26 ans, le buteur de JYP cartonne dans son pays. Il en est à 12 buts en 19 matches cette saison.

Le HCA a activé l'option de Jerry Turkulainen qui va donc rester une saison de plus dans le Jura. L'attaquant arrivé en 2024 en est à 19 points (4 buts) en 19 rencontres.

Kyen Sopa (26 ans) a lui prolongé son bail de deux ans. En 18 parties, il a inscrit 9 points (3 buts).

/ATS