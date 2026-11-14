Le HC Ajoie fête la St-Martin à sa manière, en battant Davos

Les Jurassiens se sont imposés face aux Grisons 6-3 samedi soir à Porrentruy dans le championnat ...
Le HC Ajoie fête la St-Martin à sa manière, en battant Davos

Les Jurassiens se sont imposés face aux Grisons 6-3 samedi soir à Porrentruy dans le championnat de National League.

Cole Cormier, auteur du 5e but pour le HC Ajoie à la 46e minute (Photo : Georges Henz ; Archives) Cole Cormier, auteur du 5e but pour le HC Ajoie à la 46e minute (Photo : Georges Henz ; Archives)

La reprise a été bonne pour le HC Ajoie. Après deux semaines sans jouer, les hommes de Ville Peltonen ont pris le meilleur sur Davos 6-3 samedi à Porrentruy. Ils ont su digérer un premier but grison pour retourner la situation rapidement. /rce


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