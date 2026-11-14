Le HC Ajoie fête la St-Martin à sa manière, en battant Davos
Les Jurassiens se sont imposés face aux Grisons 6-3 samedi soir à Porrentruy dans le championnat ...
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