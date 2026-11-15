Meier et Hischier décisifs face à Washington

Timo Meier et Nico Hischier se sont montrés décisifs samedi en NHL avec les Devils.
Meier et Hischier décisifs face à Washington

Nico Hischier (13) inscrit le 5-3 sur cette action face à Washington.

Photo: KEYSTONE/AP/Nick Wass Photo: KEYSTONE/AP/Nick Wass

Timo Meier et Nico Hischier se sont montrés décisifs samedi en NHL avec les Devils.

L'Appenzellois et son compère valaisan ont tous deux marqué face à Washington, que New Jersey a dominé 7-4 pour cueillir un septième succès dans ses huit derniers matches.

Menés 3-2 à l'issue du premier tiers-temps, les Devils ont renversé la table grâce notamment à des réussites de Timo Meier, auteur du 4-3 en supériorité numérique à la 37e minute, et de Nico Hischier, qui a signé le 5-3 en infériorité numérique à la 41e. Ils avaient déjà battu Washington jeudi (5-2).

Meier a réussi son 4e but de la saison, le troisième dans ses quatre dernières parties. Hischier affiche quant à lui 9 réalisations à son tableau de chasse 2026/27, ce qui fait de lui le meilleur buteur et le deuxième meilleur compteur suisse de la saison avec 14 points (derrière Roman Josi, 23 points).

Mais si les Devils tournent à plein régime, c'est aussi grâce à leur nouveau portier Connor Hellebuyck. L'Américain a effectué 43 parades samedi et est toujours invaincu en sept apparitions sous le maillot des Devils, qu'il a rejoints à la fin octobre dans le cadre d'un échange avec les Winnipeg Jets.

/ATS


 

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