Un derby pour une place sur le podium entre Courtételle et Delémont

A deux journées de la trêve hivernale, c’est un derby jurassien qui sent bon le haut de tableau en 1re Ligue de football. Le FC Courtételle accueille les SR Delémont ce dimanche à 14h30 au Centre Sportif. Les Vadais sont 3es du classement avec deux points d’avance sur les Delémontains qui occupent le 5e rang. Le FCC ambitionne de conserver sa place sur le podium et de revenir à quatre longueurs du leader Langenthal. C’est donc un derby important qui s’annonce face au voisin de la capitale. Maxime Eschmann en est bien conscient et il aborde ce match « avec beaucoup de sérieux. » L’attaquant aux cinq réussites cette saison va « tout faire pour essayer d’aider l’équipe » dans cette confrontation contre la meilleure défense du championnat.