Un derby pour une place sur le podium entre Courtételle et Delémont

Le derby Courtételle – Delémont est à suivre sur RFJ en direct dès 14h15 avec Cyprien Lovis et Cyrille Maillard
A deux journées de la trêve hivernale, c’est un derby jurassien qui sent bon le haut de tableau en 1re Ligue de football. Le FC Courtételle accueille les SR Delémont ce dimanche à 14h30 au Centre Sportif. Les Vadais sont 3es du classement avec deux points d’avance sur les Delémontains qui occupent le 5e rang. Le FCC ambitionne de conserver sa place sur le podium et de revenir à quatre longueurs du leader Langenthal. C’est donc un derby important qui s’annonce face au voisin de la capitale. Maxime Eschmann en est bien conscient et il aborde ce match « avec beaucoup de sérieux. » L’attaquant aux cinq réussites cette saison va « tout faire pour essayer d’aider l’équipe » dans cette confrontation contre la meilleure défense du championnat.
Maxime Eschmann : « C’est un match important. »
Le FCC a préparé ce duel alors que l’expulsion de Nathan Ducommun pour des propos jugés racistes a fait pas mal de bruit ces derniers jours. Mais cette affaire n’a pas déstabilisé le groupe. « C’est un épisode, c’est passé et c’est derrière », assure Maxime Eschmann.
La forteresse delémontaine
De leur côté, les SR Delémont se présentent chez les Vadais avec des certitudes défensives en ayant concédé seulement 13 buts en autant de matches. Le FCC est aussi un bon élève en la matière avec la 5e défense de la ligue et 19 goals encaissés.
Lucas Cuenin : « Ça donne confiance parce qu’on a cette solidité [défensive]. »
Le club de la capitale vise la victoire pour chiper la 3e place au FCC. Les SRD approchent ce derby « avec beaucoup de confiance, mais beaucoup d’humilité, et l’envie de bien faire les choses et de leur poser un maximum de problèmes », comme le dit l’arrière central Lucas Cuenin qui souligne que la solidité défensive delémontaine est le résultat d’« un travail d’équipe » et d’un groupe qui « ne rechigne pas à se salir les mains pour concéder le moins d’occasions possible ». /nmy