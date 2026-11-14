Un Brésil rajeuni se fait surprendre par le Japon

Le Brésil rajeuni de Carlo Ancelotti s'est incliné dans le temps additionnel face au Japon ...
Un Brésil rajeuni se fait surprendre par le Japon

Le Brésil se présentait avec beaucoup de jeunes joueurs.

Photo: KEYSTONE/EPA/HOW HWEE YOUNG Photo: KEYSTONE/EPA/HOW HWEE YOUNG

Le Brésil rajeuni de Carlo Ancelotti s'est incliné dans le temps additionnel face au Japon (3-2), samedi en match amical à Singapour. Vinicius a inscrit un doublé.

Cinq mois après une élimination prématurée en huitièmes de finale du Mondial contre la Norvège, la Seleçao, qui comptait 15 joueurs de moins de 23 ans dans sa liste, a d'abord cédé sur des buts de Takefusa Kubo (15e) et Keito Nakamura (19e).

Un doublé de la star du Real Madrid Vinicius Junior (33e, 75e) a relancé les Brésiliens, mais Tatsuhiro Sakamoto a marqué au bout du suspense (90e+1). Un but qui a déclenché la colère du banc auriverde, qui réclamait une faute, et les exclusions d'Ancelotti et du capitaine Raphinha (alors sur le banc).

Le Brésil tentera de réagir mardi à Singapour face au pays hôte, tandis que le Japon affrontera le Paraguay.

/ATS


 

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