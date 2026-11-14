La Suisse et la Slovénie se sont neutralisées 0-0 à Maribor vendredi en Ligue des nations. Michel Aebischer et ses coéquipiers ont tenu le choc au terme d'un "match compliqué".

A l'issue de la rencontre, Michel Aebischer avait le sentiment du devoir accompli. La Suisse a obtenu le point qui lui manquait pour être assurée de terminer en tête de son groupe, et d'être officiellement promue en ligue supérieure. "Clairement, ce n'était pas notre meilleur match, a commenté le milieu de l'Union Berlin en zone mixte. Mais nous ne prenons pas de but et surtout ce point."

L'opposition slovène leur a donné du fil à retordre, en leur laissant le contrôle du ballon puis en profitant de la moindre ouverture pour tenter de prendre les Helvètes de vitesse. "Ils ont bien défendu, et nous ont laissé très peu d'espaces, s'est justifié le Fribourgeois. Je pensais qu'ils allaient être un peu plus offensifs parce qu'ils devaient gagner pour remporter ce groupe, mais je crois que ce n'était pas leur but."

Un constat partagé par le gardien Gregor Kobel, pour qui les Slovènes voulaient "montrer à leur public ce dont ils sont capables et essayer de nous gêner, mais nous avons fait le travail", a-t-il partagé. Pour le dernier rempart du Borussia Dortmund, ces derniers ont tenté de leur "rendre la tâche difficile, notamment en maintenant leur agressivité de bout en bout".

Le cadeau de dernière minute pour Rodriguez

Entré en jeu à la 87e, Samuel Ballet a lui pu célébrer sa première apparition en équipe nationale. "Naturellement, chaque joueur souhaite obtenir plus de temps de jeu, a-t-il admis. C'était un match compliqué, mais nous avons fait le travail

Désormais, les protégés de Murat Yakin vont pouvoir aborder sereinement leur dernière rencontre de l'année lundi à St-Gall, où ils retrouveront les Ecossais. Le seul enjeu sera alors de terminer 2026 en beauté, avec les jubilés attendus de Remo Freuler et de Riccardo Rodriguez, qui fêteront respectivement leur 100e et 150e apparition avec l'équipe nationale.

"Nous voulions offrir ce cadeau à +Ricci+, qui peut désormais atteindre cette marque incroyable. Si l'occasion se présente, bien sûr que nous allons lui faire cet honneur", a glissé le sélectionneur face à la presse à propos de l'entrée en jeu du joueur du Torino à quelques secondes seulement du coup de sifflet final.

/ATS