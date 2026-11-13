La Suisse affronte la Slovénie pour poursuivre son sans-faute

L'équipe de Suisse affronte la Slovénie vendredi pour son avant-dernier match de Ligue des nations. Au-delà de valider la première place du groupe, l'objectif est de poursuivre son sans-faute.

Seule équipe de Ligue B ayant réussi un sans-faute jusqu'ici, le tout avec la meilleure différence de buts (+10), la Suisse sort clairement du lot après quatre matches. Elle est par ailleurs assurée de finir dans le deuxième chapeau du tirage au sort des groupes de qualification en vue de l'Euro 2028.

"Plier l'affaire"

Capitaine en l'absence de Granit Xhaka, Manuel Akanji a annoncé la couleur d'entrée de jeu en conférence de presse mercredi à St-Gall. "L'objectif est de plier l'affaire dès le premier match", a déclaré le défenseur central de l'Inter Milan, alors qu'il ne manque qu'un seul point à la Suisse pour s'assurer la tête du groupe. "Ce sera une rencontre avec un haut niveau d'engagement et d'agressivité", a-t-il prédit.

Déplacée de Ljubljana à Maribor, cette rencontre sera la 4e confrontation en un peu plus d'un an entre les protégés de Yakin et les Slovènes. Le plan de jeu de la troupe de Cesar Bostjan fait donc peu de doute aux yeux du Zurichois de 31 ans: "Ils exercent un pressing très dur sur le porteur du ballon. Il faudra donc être vigilants et concentrés dès le coup d'envoi, notamment dans les duels."

"Répondre présent dans l'impact"

Les Suisses ont encore en mémoire l'entame de match laborieuse à Lucerne face à ces mêmes Slovènes le 3 octobre dernier. A la 2e, Zan Vipotnik avait alors infligé le seul but encaissé pour l'heure par les Helvètes dans cette campagne, avant que les hommes de Yakin ne reprennent la main pour l'emporter 2-1.

Devant la cage gardée par le portier de l'Atlético Jan Oblak, les joueurs slovènes avaient montré des difficultés à contenir les assauts suisses, comme en témoignent les cinq avertissements concédés. A Maribor, les Suisses devraient une nouvelle fois prendre le match à leur compte, et éviter de se faire surprendre.

"Au match aller, leur plan de jeu reposait sur des contre-attaques bien menées, a rappelé Akanji. Nous devrons répondre présent dans l'impact et ne pas concéder de contres faciles."

Au niveau de l'effectif, le forfait de Xhaka et la non-convocation de Vincent Sierro semblent laisser la voie royale à Ardon Jashari, qui devrait débuter la rencontre au milieu de terrain vendredi, au côté d'un Remo Freuler qui pourrait fêter sa 100e cape dans ce rassemblement. En défense, la principale incertitude réside dans l'état de forme de Ricardo Rodriguez (148 sélections) sur le flanc gauche, où Yakin pourrait aligner Sascha Britschgi ou le Genevois Zachary Athekame à la place.

"Tout le monde est prêt à relever le défi"

Le technicien rhénan pourrait également être tenté d'introduire de nouveaux visages en cours de rencontre. Sans toutefois se risquer à d'hasardeuses tentatives, au vu de l'objectif affiché de réaliser une nouvelle démonstration de force.

"Les ambitions sont claires, on doit remporter les deux matches, a rappelé mardi le néophyte genevois Roggerio Nyakossi, qui pourrait fêter ses premières minutes avec les A. Tout le monde est prêt à relever le défi."

En enchaînant un 5e succès de rang à l'occasion de son 70e match à la tête de la Suisse, Murat Yakin pourrait réaliser une performance inédite. Sous son égide, l'équipe de Suisse n'a jamais enchaîné plus de quatre succès d'affilée en matches officiels. Une défaite face à la Slovénie serait une première depuis 2014 et un revers 1-0 lors des qualifications pour l'Euro 2016.

/ATS