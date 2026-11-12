Crystal Palace annonce le départ de Pierre Sage

Pierre Sage, nommé en juin à Crystal Palace, n'est plus l'entraîneur du club londonien. Selon ...
Crystal Palace annonce le départ de Pierre Sage

Pierre Sage avait quitté Lens après une belle saison pour tenter sa chance en Angeterre.

Photo: Keystone/AP/ALASTAIR GRANT Photo: Keystone/AP/ALASTAIR GRANT

Pierre Sage, nommé en juin à Crystal Palace, n'est plus l'entraîneur du club londonien. Selon certains médias français, il pourrait revenir à Lens.

Sage (47 ans) était en grande difficulté après une série de quatre défaites successives en Premier League et une place de lanterne rouge. Son nom a circulé ces derniers jours dans la presse sportive française pour succéder à Yannick Cahuzac sur le banc de Lens, son ancien club.

Avec seulement deux succès pour sept défaites et un match nul, les Eagles ont peu à peu glissé vers le bas du classement de la Premier League, dont ils sont derniers avec sept points, une longueur derrière Sunderland et Manchester United.

/ATS


 

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