Crystal Palace annonce le départ de Pierre Sage

Pierre Sage, nommé en juin à Crystal Palace, n'est plus l'entraîneur du club londonien. Selon certains médias français, il pourrait revenir à Lens.

Sage (47 ans) était en grande difficulté après une série de quatre défaites successives en Premier League et une place de lanterne rouge. Son nom a circulé ces derniers jours dans la presse sportive française pour succéder à Yannick Cahuzac sur le banc de Lens, son ancien club.

Avec seulement deux succès pour sept défaites et un match nul, les Eagles ont peu à peu glissé vers le bas du classement de la Premier League, dont ils sont derniers avec sept points, une longueur derrière Sunderland et Manchester United.

/ATS