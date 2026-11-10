Embolo, un retour marqué par des remous

L'équipe nationale a entamé lundi son dernier rassemblement de l'année. Elle le passera sans Granit Xhaka, blessé, mais avec Breel Embolo, de retour de bonne humeur, comme le révèle Pierluigi Tami.

Même si le temps était maussade lundi soir à Saint-Gall, cela n'a pas entaché la bonne ambiance qui régnait au Sitterstadion. Environ 300 supporters ont bravé la pluie. Ils ont d’abord été encouragés par le sélectionneur Murat Yakin à faire la "ola", avant que des ballons tirés dans les tribunes ne provoquent des cris d’enthousiasme parmi les spectateurs, jeunes pour la plupart.

Seule l’absence de nombreux joueurs a quelque peu assombri l’ambiance. Miro Muheim a dû déclarer forfait pour le rassemblement en raison de problèmes musculaires, après ses excellentes performances récentes avec Hambourg, tandis que Ruben Vargas arrivera plus tard en raison de troubles gastro-intestinaux. Mais le plus grand absent était Granit Xhaka. Le milieu de terrain de Sunderland s’est blessé dimanche lors de l’échauffement avant un match contre Chelsea et manquera les dernières rencontres de la Ligue des Nations en raison d’une blessure au mollet.

Les critiques d’Embolo

Au contraire de Xhaka, Breel Embolo est lui bel et bien de retour. L’attaquant d’Atlanta était également absent de la sélection de Yakin lors du dernier rassemblement. Lui aussi a été pris en défaut pour un certificat Covid falsifié, plus précisément pour l’acquisition d’un certificat de test falsifié, ce qui lui a valu une amende avec sursis de 20 jours-amende à 3000 francs chacun. Contrairement à Xhaka, qui a décidé d’un commun accord avec la fédération de ne pas participer au dernier stage de préparation, Embolo a été écarté de son propre chef par l’ASF, ce qu’il n’a pas compris. Au lieu de régler l’affaire en interne, Embolo a choisi de s’adresser aux médias.

Dans une interview accordée à CH Media, il s’en est pris à la fédération. "Je n’ai pas compris pourquoi l’ASF ne m’avait pas convoqué en septembre, simplement parce que mon ordonnance pénale avait été rendue publique. La seule nouveauté, c’était qu’il y avait eu une ordonnance pénale. Les circonstances réelles étaient connues depuis longtemps, a déclaré Embolo. Honnêtement, j’ai été déçu que l’ASF ait mis ces deux cas sur le même plan." Il n’a aucun problème avec Murat Yakin, le directeur de l’équipe nationale Pierluigi Tami ni avec l’équipe. Celle-ci lui est sacrée et importante. Mais: "À long terme, l’ASF doit clarifier certaines choses."

La réponse de Tami

Murat Yakin avait déclaré jeudi dernier, lors de l’annonce de sa sélection, qu’une discussion était certainement encore nécessaire entre toutes les parties. Pierluigi Tami a quant à lui annoncé lundi, lors de son dernier rassemblement en tant que directeur de l’équipe nationale: "Il y aura encore une discussion, mais à huis clos. Je ne vois aucun problème. Breel est arrivé aujourd’hui avec un grand sourire."

Tami a avoué qu'il pouvait comprendre qu’Embolo ait été mécontent. "Mais ce n’était pas une décision prise à son encontre, mais en faveur de l’équipe", pour que celle-ci puisse se concentrer sur l’aspect sportif. "Il y avait tout simplement trop de discussions en cours. À ce moment-là, il était important de ramener le calme."

Rien ne s’oppose vraiment à ce qu’Embolo réintègre directement le onze de départ vendredi. Zeki Amdouni, qui avait brillé cet automne, n’a fait son retour que ce week-end après s’être remis d’une blessure à la cheville. Winsley Boteli ne s’est pas non plus illustré récemment à Sion, pas plus que Cédric Itten au Werder Brême.

Sur le plan sportif, la troupe de Yakin s’en est très bien sortie, même sans son attaquant titulaire habituel. Après quatre victoires en autant de matches, la Suisse serait assurée de terminer en tête de son groupe - et donc de remonter en Ligue A - si elle ne perd pas vendredi à Maribor contre la Slovénie.

/ATS